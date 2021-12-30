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Россия U20
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Россия U20
Дебют на МЧМ по хоккею
1993 г.
Достижения
4-кратный чемпион мира
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20 событий МЧМ-2022: юниорский рекорд по голам, замена вратарей у России, свадьбы и слезы
#МЧМ-2022
30 декабря 2021, 03:50
Вокруг отмены МЧМ-2022 – новости сразу о двух свадьбах в отеле, где жили хоккеисты. Как это возможно? 👰
#МЧМ-2022
30 декабря 2021, 02:21
Почему отменен МЧМ-2022: три технических поражения, скандальные тесты Мичкова, нарушение спортивной целостности
#МЧМ-2022
30 декабря 2021, 00:25
13 историй об игроках России на МЧМ-2022: целует клюшку с обеих сторон, возит чемодан с книгами, потерял зуб из-за простуды
#Россия U20
28 декабря 2021, 15:15
Вратарь Аскаров играет с заменами не только за Россию. В КХЛ не выходил с октября, провел там два полных матча за сезон
#Ярослав Аскаров
27 декабря 2021, 07:05
Как относиться к провалу России в стартовом матче МЧМ-2022: вратари – боль, игроки удаляются, но сборная выйдет в плей-офф
1
#Россия U20
27 декабря 2021, 05:10
1
Необъяснимые голы Мичкова на МЧМ-2022: первый – без броска, следующий – с отрицательного угла
#Матвей Мичков
27 декабря 2021, 03:28
Как переехать в США в детстве, быть в христианской школе, проходить собеседование в НХЛ на 240 вопросов. Монолог новой звезды нашего хоккея
#Егор Афанасьев
28 января 2021, 11:40
Защитник России спас ворота в матче МЧМ-2022, когда вратарь лежал. Год назад он был в сборной разочарований турнира 🧱
#Шакир Мухамадуллин
27 декабря 2021, 01:35
Хаос в сборной России перед МЧМ-2022: два тренера ушли за два месяца, Знарок – на лавке рядом с новым
#Россия U20
26 декабря 2021, 18:50
Главная тема МЧМ-2022 по хоккею – лучшие молодые мира Мичков и Бедард. Оба вошли в историю из-за возраста и уже ценятся в НХЛ
#МЧМ-2022
23 декабря 2021, 21:12
Как Россия провела эти десять лет в хоккее. Выиграла 4 из 25 турниров. Но медалей больше, чем у канадцев
1
#Россия (х)
06 января 2021, 13:25
1
Состав России на МЧМ-2022: три хоккеиста не играли в КХЛ, среди них – вратарь, который пропустил 52 шайбы за 15 матчей
#Россия U20
14 декабря 2021, 14:50
Финский фанат оскорбил Россию плакатом со словом «рюсся» в прямой трансляции хоккея. Что это значит и как он туда попал?
#МЧМ-2021
06 января 2021, 18:01
Краткие итоги МЧМ-2021. По каждой команде – несколько фактов
1
#МЧМ-2021
06 января 2021, 07:52
1
Финляндия праздновала бронзу МЧМ, а рядом стоял одинокий Аскаров
#Ярослав Аскаров
06 января 2021, 04:43
Какой мы запомним эту сборную России
#Россия U20
06 января 2021, 04:14
Подколзин провалил МЧМ по статистике, но заслуженно стал лучшим игроком России
#Василий Подколзин
05 января 2021, 07:19
Канада разгромила Россию, потому что была лучше во всем
#Россия U20
05 января 2021, 06:01
Аскаров постоянно терял клюшку в игре с Канадой. Находил – и Россия пропускала
#Ярослав Аскаров
05 января 2021, 03:38
Аскаров владеет клюшкой на уровне полевого игрока. Финтит за воротами и начинает атаки сборной
#Ярослав Аскаров
04 января 2021, 19:00
Почему Ларионов – профессор: играл в шахматы в раздевалке, был тренером на льду, носил круглые очки
1
#Игорь Ларионов
04 января 2021, 21:40
1
Вратарь Канады – герой МЧМ. Считался слабым и низким, попал в состав в последний момент
#Девон Леви
03 января 2021, 09:03
«Любэ» – главная группа для хоккеистов сборной России. Выходят под ее песни и поют сами
#Россия U20
03 января 2021, 01:17
На скамейке Германии висит свитер игрока, который сидит на карантине во время МЧМ
#МЧМ-2021
02 января 2021, 21:09
Швеция 14 лет не проигрывала в группе МЧМ. Россия испортила великий рекорд
#МЧМ-2021
31 декабря 2020, 08:21
Все спорят из-за фамилии лидера Германии на МЧМ. У нее три варианта, легкий – ошибка
#Тим Штюцле
02 января 2021, 17:48
Сборная России потеряла игрока, который взбодрил ее на групповом этапе МЧМ
#Михаил Абрамов
02 января 2021, 14:31
В полуфинале МЧМ будет жеребьевка по рейтингу. Там Россия может сыграть с Канадой
#МЧМ-2021
01 января 2021, 10:54
Что мы узнали о сборной России за четыре матча МЧМ: задумка с буллитом, музыка и книги
#Россия U20
31 декабря 2020, 11:40
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
28 декабря 2020, 23:30
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