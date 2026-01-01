Россия U20

Дебют на МЧМ по хоккею
1993 г.
Достижения
4-кратный чемпион мира
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Новости
20 событий МЧМ-2022: юниорский рекорд по голам, замена вратарей у России, свадьбы и слезы
#МЧМ-2022
Вокруг отмены МЧМ-2022 – новости сразу о двух свадьбах в отеле, где жили хоккеисты. Как это возможно? 👰
#МЧМ-2022
Почему отменен МЧМ-2022: три технических поражения, скандальные тесты Мичкова, нарушение спортивной целостности
#МЧМ-2022
13 историй об игроках России на МЧМ-2022: целует клюшку с обеих сторон, возит чемодан с книгами, потерял зуб из-за простуды
#Россия U20
Вратарь Аскаров играет с заменами не только за Россию. В КХЛ не выходил с октября, провел там два полных матча за сезон
#Ярослав Аскаров
Как относиться к провалу России в стартовом матче МЧМ-2022: вратари – боль, игроки удаляются, но сборная выйдет в плей-офф
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#Россия U20
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Необъяснимые голы Мичкова на МЧМ-2022: первый – без броска, следующий – с отрицательного угла
#Матвей Мичков
Как переехать в США в детстве, быть в христианской школе, проходить собеседование в НХЛ на 240 вопросов. Монолог новой звезды нашего хоккея
#Егор Афанасьев
Защитник России спас ворота в матче МЧМ-2022, когда вратарь лежал. Год назад он был в сборной разочарований турнира 🧱
#Шакир Мухамадуллин
Хаос в сборной России перед МЧМ-2022: два тренера ушли за два месяца, Знарок – на лавке рядом с новым
#Россия U20
Главная тема МЧМ-2022 по хоккею – лучшие молодые мира Мичков и Бедард. Оба вошли в историю из-за возраста и уже ценятся в НХЛ
#МЧМ-2022
Как Россия провела эти десять лет в хоккее. Выиграла 4 из 25 турниров. Но медалей больше, чем у канадцев
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#Россия (х)
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Состав России на МЧМ-2022: три хоккеиста не играли в КХЛ, среди них – вратарь, который пропустил 52 шайбы за 15 матчей
#Россия U20
Финский фанат оскорбил Россию плакатом со словом «рюсся» в прямой трансляции хоккея. Что это значит и как он туда попал?
#МЧМ-2021
Краткие итоги МЧМ-2021. По каждой команде – несколько фактов
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#МЧМ-2021
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Финляндия праздновала бронзу МЧМ, а рядом стоял одинокий Аскаров
#Ярослав Аскаров
Какой мы запомним эту сборную России
#Россия U20
Подколзин провалил МЧМ по статистике, но заслуженно стал лучшим игроком России
#Василий Подколзин
Канада разгромила Россию, потому что была лучше во всем
#Россия U20
Аскаров постоянно терял клюшку в игре с Канадой. Находил – и Россия пропускала
#Ярослав Аскаров
Аскаров владеет клюшкой на уровне полевого игрока. Финтит за воротами и начинает атаки сборной
#Ярослав Аскаров
Почему Ларионов – профессор: играл в шахматы в раздевалке, был тренером на льду, носил круглые очки
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#Игорь Ларионов
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Вратарь Канады – герой МЧМ. Считался слабым и низким, попал в состав в последний момент
#Девон Леви
«Любэ» – главная группа для хоккеистов сборной России. Выходят под ее песни и поют сами
#Россия U20
На скамейке Германии висит свитер игрока, который сидит на карантине во время МЧМ
#МЧМ-2021
Швеция 14 лет не проигрывала в группе МЧМ. Россия испортила великий рекорд
#МЧМ-2021
Все спорят из-за фамилии лидера Германии на МЧМ. У нее три варианта, легкий – ошибка
#Тим Штюцле
Сборная России потеряла игрока, который взбодрил ее на групповом этапе МЧМ
#Михаил Абрамов
В полуфинале МЧМ будет жеребьевка по рейтингу. Там Россия может сыграть с Канадой
#МЧМ-2021
Что мы узнали о сборной России за четыре матча МЧМ: задумка с буллитом, музыка и книги
#Россия U20
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей