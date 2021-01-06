Финский фанат оскорбил Россию плакатом со словом «рюсся» в прямой трансляции хоккея. Что это значит и как он туда попал?

Какой была реакция?

Депутат Госдумы Игорь Лебедев ничего криминального не увидел: «Наши болельщики допускают более оскорбительные выражения и в адрес других стран, и в адрес других клубов. Это свойственно всем фанатам: если ты не крикнул ничего в адрес соперника на стадионе, то зря пришел. Давайте прекратим эти вещи и не будем делать из мухи слона, уже не знают, до чего докопаться».

Бывший футболист и тренер Алексей Еременко считает примерно так же: «Это действительно пренебрежительное слово в адрес русских. Во времена, когда я играл в Финляндии, может быть один раз кто-то и кричал во время игр, но я не знал, что это значит. Ну, кричит «рюсся», я думал, что означает сокращенно русский. Кричали в основном для того, чтобы вывести меня из себя. Такие вещи есть везде в любых странах. Это не тренд, не традиция. Просто один человек решил выпендриться».

«Лучшая реакция – не реагировать на дураков. Это самое главное. Ведь бывают всякие люди». Это мнение Ирины Родниной.