Финский фанат оскорбил Россию плакатом со словом «рюсся» в прямой трансляции хоккея. Что это значит и как он туда попал?
В матче за третье место на МЧМ-2021 молодежная сборная России проиграла 1:4 Финляндии. Во время трансляции возник странный эпизод.
Так как турнир проходил при пустых трибунах, трансляция матчей иногда показывала изображения фанатов, которые болеют дома перед камерами.
У одного из фанатов Финляндии в руках был плакат с надписью «Рююся свергнуты». «Рюсся» – оскорбительное прозвище русских в разговорном сленге Финляндии.
Что значит «рюсся»?
Россия по-фински – Venäjä, русские – Venäläinen. «Рюсся» же не всегда было оскорбительным, но стало таковым со временем.
- Слово считалось нейтральным в начале XIX века. Например, оно присутствовало в официальных речах Александра I.
- Оно стало уничижительным на рубеже веков. Тому сопутствовали события XX века, включая политику русификации Финляндии, гражданскую войну, военные конфликты с СССР.
- С распадом СССР слово не потеряло популярность и периодически используется даже в медиа.
Известны разные истории с русофобией в Финляндии, которые периодически повторяются. Например, житель города Лахти подал в суд на работодателя за то, что тот назвал его сына «рюсся» и получил компенсацию. Еще в одном из ДТП финн сказал, что в него врезалась русская машина, но не получил компенсацию именно из-за спорной формулировки: машина была шведской, а номера финскими, хоть водитель русский.
В памятке информационного портала МИД РФ есть пояснение:
«Не следует также использовать слово «рюсся» (ryssa), являющееся пренебрежительным наименованием русских и россиян вообще. Финский собеседник в лучшем случае будет просто обескуражен, а в худшем – станет относиться неуважительно».
Русский блогер Кирилл Султаншин переехал в Финляндию в подростковом возрасте и сейчас ведет канал на ютубе с 44 тысячами подписчиков, где рассказывает о тонкостях финской культуры. По его мнению, слово «рюсся» уже не несет какого-то особенного негатива: «Финны, которые обзывают русских «рюсся», даже не знают, что значит это слово».
Как фанат туда попал?
Чтобы попасть на экран, зрители присылают заявку и ждут, когда система сама выберет человека. В день игры отправляется письмо с инструкцией. Во время игры уже просто нужны хороший интернет и камера.
Еще несколько правил.
- Пользователь получает специальную ссылку, по которой участвует как виртуальный фанат. Никто другой по этой ссылке зайти не сможет.
- Поведение должно быть уместным и уважительным.
- Алкоголь, курение, наркотики – все это нельзя употреблять, как и показывать имитирующие жесты.
- Не должно быть оскорблений и политических заявлений.
- Одежда должна быть подходящей, не приветствуются никакие политические или коммерческие логотипы, то же касается и фона.
Представители ИИХФ оставляли за собой право удалять фанатов из картинки при нарушении правил и по собственному усмотрению.
Что было предпринято?
«Этот человек был удален с фан-камеры. С этого момента отключены все изображения с неочевидными надписями», – сказал менеджер ИИХФ по связям с общественностью Адам Штайсс.
Инцидент до конца матча не повторялся.
Какой была реакция?
Депутат Госдумы Игорь Лебедев ничего криминального не увидел: «Наши болельщики допускают более оскорбительные выражения и в адрес других стран, и в адрес других клубов. Это свойственно всем фанатам: если ты не крикнул ничего в адрес соперника на стадионе, то зря пришел. Давайте прекратим эти вещи и не будем делать из мухи слона, уже не знают, до чего докопаться».
Бывший футболист и тренер Алексей Еременко считает примерно так же: «Это действительно пренебрежительное слово в адрес русских. Во времена, когда я играл в Финляндии, может быть один раз кто-то и кричал во время игр, но я не знал, что это значит. Ну, кричит «рюсся», я думал, что означает сокращенно русский. Кричали в основном для того, чтобы вывести меня из себя. Такие вещи есть везде в любых странах. Это не тренд, не традиция. Просто один человек решил выпендриться».
«Лучшая реакция – не реагировать на дураков. Это самое главное. Ведь бывают всякие люди». Это мнение Ирины Родниной.