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Россия U20
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Россия U20
Дебют на МЧМ по хоккею
1993 г.
Достижения
4-кратный чемпион мира
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Хоккей
Статистика России до отмены МЧМ-2022: отрицательная разница шайб, пять авторов голов
#Россия U20
30 декабря 2021, 01:03
Хоккей
Канадец Перфетти был самым результативным игроком МЧМ-2022 перед отменой турнира. Мичков забил три гола
#Коул Перфетти
30 декабря 2021, 00:40
Хоккей
Россия получила техническое поражение в матче со Словакией на МЧМ-2022. Это из-за коронавируса
#Россия U20
29 декабря 2021, 21:47
Хоккей
Молодежная сборная России ни разу за 13 матчей не проигрывала Словакии. Статистика трех последних игр – 24:4
#Россия U20
28 декабря 2021, 13:57
Хоккей
Прогноз на матч Россия – Словакия на МЧМ-2022, 30 декабря
#МЧМ-2022
28 декабря 2021, 10:56
Хоккей
Во сколько начало матча Россия – Словакия на МЧМ-2022, 30 декабря
#МЧМ-2022
28 декабря 2021, 10:55
Хоккей
Где смотреть матч Россия – Словакия: во сколько прямая трансляция, МЧМ-2022 30 декабря
#МЧМ-2022
28 декабря 2021, 10:47
Хоккей
Россия победила Швейцарию на МЧМ-2022: Мичков опять забил, Аскаров был в запасе
#Россия U20
28 декабря 2021, 02:51
Хоккей
Капитан молодежной сборной Швейцарии Кнак заразился ковидом перед игрой с Россией. Он пропустит МЧМ
#МЧМ-2022
27 декабря 2021, 11:55
Хоккей
Прогноз на матч Россия – Швейцария на МЧМ-2022, 28 декабря
#Россия U20
27 декабря 2021, 05:43
Хоккей
Во сколько начало матча Россия – Швейцария на МЧМ-2022, 28 декабря
#Россия U20
27 декабря 2021, 05:34
Хоккей
Где смотреть матч Россия – Швейцария: во сколько прямая трансляция, МЧМ-2022 28 декабря
#Россия U20
27 декабря 2021, 05:25
Хоккей
Мичков забивал в четырех разных турнирах сезона-2021/22. Это лучший игрок России в первом матче на МЧМ-2022
#Матвей Мичков
27 декабря 2021, 03:52
Хоккей
Россия проиграла Швеции в первой игре на МЧМ-2022. Мичков оформил дубль
#Россия U20
27 декабря 2021, 03:09
Хоккей
Россия заменила вратаря Аскарова в матче МЧМ-2022. Он уходит на скамейку во второй игре подряд
#Ярослав Аскаров
27 декабря 2021, 02:30
Хоккей
Во время матча МЧМ-2022 включился гимн России. Сразу после гола сборной
#Россия U20
27 декабря 2021, 02:13
Хоккей
Свечков – автор первого гола России на МЧМ-2022. Он забил шведам при счете 0:3
#Федор Свечков
27 декабря 2021, 02:04
Хоккей
Ларионов комментирует матч России на МЧМ-2022. На прошлом турнире он тренировал сборную
#Игорь Ларионов
27 декабря 2021, 00:47
Хоккей
Восемь хоккеистов СКА попали в два первых звена России на игру МЧМ-2022. Клуб отправил на турнир десять игроков
#Россия U20
26 декабря 2021, 23:49
Хоккей
Аскаров – основной вратарь России в стартовом матче МЧМ-2022. Он пропустил пять шайб от Канады и был заменен
#Ярослав Аскаров
26 декабря 2021, 23:23
Хоккей
Четыре последних матча России и Швеции на МЧМ переходили в овертайм
#Россия U20
26 декабря 2021, 21:30
Хоккей
Пять игроков из состава России на МЧМ-2022 играли на прошлом турнире
#Россия U20
26 декабря 2021, 15:18
Хоккей
Прогноз на матч Россия – Швеция на МЧМ-2022, 27 декабря
#МЧМ-2022
25 декабря 2021, 16:54
Хоккей
Во сколько начало матча Россия – Швеция на МЧМ-2022, 27 декабря
#МЧМ-2022
25 декабря 2021, 16:42
Хоккей
Где смотреть матч Россия – Швеция: во сколько прямая трансляция, МЧМ-2022 27 декабря
#МЧМ-2022
25 декабря 2021, 16:34
Хоккей
Россия последний раз выигрывала МЧМ в 2011 году. После этого восемь раз попадала на подиум, но не брала золото
#Россия U20
25 декабря 2021, 10:37
Хоккей
Где смотреть МЧМ-2022 по хоккею
#МЧМ-2022
18 декабря 2021, 13:20
Хоккей
Мирошниченко не попал в состав России на МЧМ-2022: тренер сказал о неоптимальной форме, но игрок говорит о 100-процентной готовности
#Иван Мирошниченко
14 декабря 2021, 15:31
Хоккей
Мичков и Бедард сыграют на МЧМ-2022. Они фавориты драфта НХЛ-2023
#Матвей Мичков
14 декабря 2021, 13:12
Хоккей
Расписание матчей сборной России на МЧМ-2022: 27 декабря сыграет со Швецией, 1 января – против США
#Россия U20
14 декабря 2021, 12:52
1
Хоккей
Состав сборной России на МЧМ-2022: 10 игроков представляют СКА, ни одного хоккеиста из зарубежных команд
#Россия U20
14 декабря 2021, 12:31
1
Хоккей
Мичков – в расширенном составе сборной России на МЧМ. Всего в список вошли 34 хоккеиста
#Матвей Мичков
23 ноября 2021, 13:17
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею второй раз за месяц сменила тренера. Теперь главный – Зубов
#Россия U20
23 ноября 2021, 12:32
Хоккей
Расписание матчей сборной России на групповом этапе МЧМ-2022
#МЧМ-2022
05 ноября 2021, 17:33
Хоккей
Браташ возглавил молодежную сборную России по хоккею. Он сменил Ларионова
#Олег Браташ
14 октября 2021, 17:38
Хоккей
Россия сыграет с США, Швецией, Словакией и Швейцарией в группе на МЧМ-2022
#Россия U20
06 января 2021, 14:12
1
Хоккей
США – победитель МЧМ-2021 🏆
#США U20
06 января 2021, 07:50
Хоккей
Амиров – главный бомбардир России на МЧМ-2021. Все очки он набрал на групповом этапе
#Родион Амиров
06 января 2021, 04:58
Хоккей
Россия не выигрывает золото МЧМ с 2011 года. Но без медалей оставалась только два раза
#Россия U20
06 января 2021, 04:03
Хоккей
Россия заняла четвертое место на МЧМ-2021
#Россия U20
06 января 2021, 03:58
Хоккей
Финляндия обыграла Россию в матче за третье место на МЧМ-2021
#Россия U20
06 января 2021, 03:57
Хоккей
Форвард Финляндии Петман забросил первую шайбу на МЧМ-2021. В матче против России
#Микко Петман
06 января 2021, 03:32
Хоккей
Сборная России пропускала голы во всех матчах на МЧМ-2021
#Россия U20
06 января 2021, 02:44
Хоккей
Сафонов забил второй гол на МЧМ-2021. Первый был еще в игре с США
#Илья Сафонов
06 января 2021, 01:57
Хоккей
Грицюк не вышел на матч за третье место. Его свитер висит на скамейке сборной России
#Арсений Грицюк
06 января 2021, 01:48
Хоккей
Где смотреть финал МЧМ-2021
#МЧМ-2021
06 января 2021, 00:30
Хоккей
Первый канал не покажет впрямую игру Россия – Финляндия на МЧМ для восточной части страны
#Россия U20
05 января 2021, 20:36
Хоккей
Где смотреть матч Россия – Финляндия
#Россия U20
05 января 2021, 19:50
Хоккей
Фетисов считает, что ни один русский хоккеист не попал бы в сборную Канады
#Россия U20
05 января 2021, 15:49
Хоккей
Ротенберг назвал результат России стабильностью – 10 полуфиналов за 11 лет
#МЧМ-2021
05 января 2021, 10:37
Хоккей
«Не хочу ничего менять в нашем стиле», – Ларионов ответил на вопрос о возможной отставке
#МЧМ-2021
05 января 2021, 10:34
Хоккей
Зеграс и Козенс лидируют в списке бомбардиров МЧМ-2021. Перед финалом они имеют по 16 очков
#Тревор Зеграс
05 января 2021, 08:12
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в матче за третье место на МЧМ-2021
#Россия U20
05 января 2021, 07:55
Хоккей
Канада – единственная команда без поражений на МЧМ-2021. Разница шайб – 41:4
#Канада U20
05 января 2021, 05:18
Хоккей
Россия впервые не забила в двух матчах на МЧМ. Такого не было даже во времена СССР
#Россия U20
05 января 2021, 05:09
Хоккей
Аскаров, Чистяков и Подколзин – лучшие игроки в составе России на МЧМ-2021
#Россия U20
05 января 2021, 04:58
Хоккей
Вратарь Канады Леви сыграл третий сухой матч на МЧМ-2021. За весь турнир он пропустил три шайбы
#Девон Леви
05 января 2021, 04:46
Хоккей
Капитан сборной России Подколзин – лучший игрок в матче с Канадой
#МЧМ-2021
05 января 2021, 04:38
Хоккей
Канада разгромила Россию в полуфинале МЧМ-2021
#Россия U20
05 января 2021, 04:27
Хоккей
Аскаров вытащил буллит от лучшего бомбардира сборной Канады на МЧМ-2021
#Ярослав Аскаров
05 января 2021, 03:52
Хоккей
Россия пропускала максимум три гола за матч на МЧМ-2021. От Канады столько же – за период
#Россия U20
05 января 2021, 02:54
Хоккей
Макмайкл забил России на двух разных МЧМ
#Коннор Макмайкл
05 января 2021, 02:35
Хоккей
Главный бомбардир Канады Козенс набирает очки во всех играх на МЧМ-2021
#Дилан Козенс
05 января 2021, 02:27
Хоккей
Канада открывала счет в каждом из шести матчей на МЧМ-2021. В игре с Россией – на первой минуте
#Канада U20
05 января 2021, 02:16
Хоккей
Абрамов и Чинахов попали в состав России на полуфинал МЧМ-2021
#Россия U20
05 января 2021, 00:49
Хоккей
Россия – единственный полуфиналист МЧМ-2021, у которого нет сухих матчей
#Россия U20
04 января 2021, 19:40
Хоккей
Два игрока этой сборной Канады забивали России в финале МЧМ-2020
#Канада U20
04 января 2021, 17:59
Хоккей
Четыре игрока Канады входят в топ-10 бомбардиров МЧМ-2021. Из России – 0
#МЧМ-2021
04 января 2021, 17:27
Хоккей
Канада лидирует по победам в матчах с Россией на МЧМ
#МЧМ-2021
04 января 2021, 17:00
Хоккей
Где смотреть матч Канада – Россия
#Россия U20
04 января 2021, 16:39
Хоккей
Все полуфиналисты МЧМ-2021
#МЧМ-2021
03 января 2021, 09:02
Хоккей
Россия сыграет с Канадой в полуфинале МЧМ-2021
#Россия U20
03 января 2021, 09:00
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