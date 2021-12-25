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#МЧМ-2022 #Россия U20

Где смотреть матч Россия – Швеция: во сколько прямая трансляция, МЧМ-2022 27 декабря

час назад

Россия U20 и Швеция U20 сыграют в матче МЧМ-2022. Турнир стартует в ночь с 26 на 27 декабря 2021 года. Игра России и Швеции начнется 27 декабря в 00:30 по Москве.

Первый канал проведет прямую трансляцию матча Россия – Швеция. Она стартует 27 декабря в 00:25. Ожидается, что игру прокомментируют Денис Казанский и Игорь Ларионов. Ее можно посмотреть онлайн.

Ларионов работал главным тренером молодежной сборной России. На МЧМ-2022 она едет под руководством Сергея Зубова.

Матчи МЧМ-2022 пройдут с болельщиками на трибунах, но из-за коронавируса посещаемость ограничена до 50%.

Даты проведения МЧМ-2022 по хоккею

Полный календарь МЧМ-2022 по хоккею

Где смотреть МЧМ-2022 по хоккею

Расписание матчей сборной России на МЧМ-2022

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Источник:
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