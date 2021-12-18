МЧМ-2022
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#МЧМ-2022

Даты проведения МЧМ-2022 по хоккею

через 7 часов

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Канаде. Официальные даты – с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022-го. По московскому времени – по 6 января.

В турнире примут участие десять команд, включая сборную России. 

Каждая из них проведет по четыре матча в группе. Групповой этап пройдет с 26 по 1 января. 2-3 января – четвертьфиналы, 4-5 января – полуфиналы. 6 января пройдут матч за третье место и финал.

Соперники России на групповом этапе: Швеция, Швейцария, Словакия, США.

Расписание матчей сборной России на МЧМ-2022

Состав сборной России на МЧМ-2022

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Источник:
Гол
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