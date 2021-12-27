Во сколько начало матча Россия – Швейцария на МЧМ-2022, 28 декабря

Россия U20 и Швейцария U20 проведут матч второго тура группового этапа МЧМ-2022. Он состоится в ночь с 27 на 28 декабря.

Игра России и Швейцарии начнется 28 декабря в 00:30 по московскому времени. Трансляция стартует на пять минут раньше.

Россия проиграла стартовую игру на МЧМ-2022. Счет матча против Швеции – 3:6. В этой игре дубль оформил Матвей Мичков.

Где смотреть матч Россия – Швейцария

Расписание матчей сборной России на МЧМ-2022