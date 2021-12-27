Россия U20
МЧМ-2022
Во сколько начало матча Россия – Швейцария на МЧМ-2022, 28 декабря
18 минут назад
Россия U20 и Швейцария U20 проведут матч второго тура группового этапа МЧМ-2022. Он состоится в ночь с 27 на 28 декабря.
Игра России и Швейцарии начнется 28 декабря в 00:30 по московскому времени. Трансляция стартует на пять минут раньше.
Россия проиграла стартовую игру на МЧМ-2022. Счет матча против Швеции – 3:6. В этой игре дубль оформил Матвей Мичков.
Где смотреть матч Россия – Швейцария
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые