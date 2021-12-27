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#Россия U20 #МЧМ-2022

Во сколько начало матча Россия – Швейцария на МЧМ-2022, 28 декабря

18 минут назад

Россия U20 и Швейцария U20 проведут матч второго тура группового этапа МЧМ-2022. Он состоится в ночь с 27 на 28 декабря. 

Игра России и Швейцарии начнется 28 декабря в 00:30 по московскому времени. Трансляция стартует на пять минут раньше.

Россия проиграла стартовую игру на МЧМ-2022. Счет матча против Швеции – 3:6. В этой игре дубль оформил Матвей Мичков.

Где смотреть матч Россия – Швейцария

Расписание матчей сборной России на МЧМ-2022

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Источник:
Гол
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