МЧМ-2022
Россия U18
Расписание матчей сборной России на групповом этапе МЧМ-2022
05 ноября, 17:33
Международная федерация хоккея (IIHF) объявила расписание молодежного чемпионата мира. Он пройдет в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022.
Группа В, матчи России:
- 27 декабря. Россия – Швеция (00:30 по Москве)
- 28 декабря. Россия – Швейцария (00:30 по Москве)
- 30 декабря. Словакия – Россия (00:30 по Москве)
- 1 января. США – Россия (05:30 по Москве)
В другой группе сыграют Канада, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия. Плей-офф стартует 2 января, финал пройдет 5 января.
Действующий чемпион мира – США. Россия заняла четвертое место на последнем турнире, она проиграла Финляндии в матче за третье место.
За два с половиной месяца до начала МЧМ Россия сменила главного тренера. Вместо Игоря Лариона сборную возглавил Олег Барташ.
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