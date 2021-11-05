Расписание матчей сборной России на групповом этапе МЧМ-2022

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила расписание молодежного чемпионата мира. Он пройдет в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022.

Группа В, матчи России:

27 декабря. Россия – Швеция (00:30 по Москве)

28 декабря. Россия – Швейцария (00:30 по Москве)

30 декабря. Словакия – Россия (00:30 по Москве)

1 января. США – Россия (05:30 по Москве)

В другой группе сыграют Канада, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия. Плей-офф стартует 2 января, финал пройдет 5 января.

Действующий чемпион мира – США. Россия заняла четвертое место на последнем турнире, она проиграла Финляндии в матче за третье место.

За два с половиной месяца до начала МЧМ Россия сменила главного тренера. Вместо Игоря Лариона сборную возглавил Олег Барташ.



