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#Россия U20 #МЧМ-2021 #Хоккей #Финляндия U20

Первый канал не покажет впрямую игру Россия – Финляндия на МЧМ для восточной части страны

2 часа назад

Молодежная сборная России в матче за третье место на МЧМ-2021 сыграет с Финляндией.

  • Первый канал будет транслировать матч в прямом эфире 6 января в 1:30 по Москве.
  • Это касается европейской части страны. В программе для Томской, Омской, Новосибирской и других областей восточной части страны трансляции нет.
  • Так же было и вокруг показа матча России с Швецией 31 декабря.
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