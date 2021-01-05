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Первый канал не покажет впрямую игру Россия – Финляндия на МЧМ для восточной части страны
2 часа назад
Молодежная сборная России в матче за третье место на МЧМ-2021 сыграет с Финляндией.
- Первый канал будет транслировать матч в прямом эфире 6 января в 1:30 по Москве.
- Это касается европейской части страны. В программе для Томской, Омской, Новосибирской и других областей восточной части страны трансляции нет.
- Так же было и вокруг показа матча России с Швецией 31 декабря.
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