Пять игроков из состава России на МЧМ-2022 играли на прошлом турнире

Турнир МЧМ-2022 проходит в Канаде. Группа России U20: Швеция, Швейцария, Словакия, США. В состав России на этот турнир попали десять игроков СКА.

Пять хоккеистов из этого состава России играли на МЧМ-2021. Тогда сборная заняла четвертое место. В игре за бронзу было поражение от Финляндии.

Те самые пять игроков:

📍 Ярослав Аскаров – вратарь, СКА.

📍 Кирилл Кирсанов – защитник, СКА.

📍 Шакир Мухамадуллин – защитник, «Салават Юлаев».

📍 Василий Пономарев – форвард, «Спартак».

📍 Марат Хуснутдинов – форвард, СКА.

Первый соперник России на МЧМ-2022 – сборная Швеции. Игра пройдет 27 декабря и начнется в 00:30 по московскому времени.