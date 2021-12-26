Россия U20
Ярослав Аскаров
Шакир Мухамадуллин
Марат Хуснутдинов
Василий Пономарев
Кирилл Кирсанов
МЧМ-2022
#Россия U20 #Ярослав Аскаров #Шакир Мухамадуллин #Марат Хуснутдинов #Василий Пономарев #Кирилл Кирсанов #МЧМ-2022
Пять игроков из состава России на МЧМ-2022 играли на прошлом турнире
час назад
Турнир МЧМ-2022 проходит в Канаде. Группа России U20: Швеция, Швейцария, Словакия, США. В состав России на этот турнир попали десять игроков СКА.
Пять хоккеистов из этого состава России играли на МЧМ-2021. Тогда сборная заняла четвертое место. В игре за бронзу было поражение от Финляндии.
Те самые пять игроков:
📍 Ярослав Аскаров – вратарь, СКА.
📍 Кирилл Кирсанов – защитник, СКА.
📍 Шакир Мухамадуллин – защитник, «Салават Юлаев».
📍 Василий Пономарев – форвард, «Спартак».
📍 Марат Хуснутдинов – форвард, СКА.
Первый соперник России на МЧМ-2022 – сборная Швеции. Игра пройдет 27 декабря и начнется в 00:30 по московскому времени.
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