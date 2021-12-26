Россия U20
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Марат Хуснутдинов
Василий Пономарев
Кирилл Кирсанов
МЧМ-2022
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#Россия U20 #Ярослав Аскаров #Шакир Мухамадуллин #Марат Хуснутдинов #Василий Пономарев #Кирилл Кирсанов #МЧМ-2022

Пять игроков из состава России на МЧМ-2022 играли на прошлом турнире

час назад

Ярослав Аскаров.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Турнир МЧМ-2022 проходит в Канаде. Группа России U20: Швеция, Швейцария, Словакия, США. В состав России на этот турнир попали десять игроков СКА.

Пять хоккеистов из этого состава России играли на МЧМ-2021. Тогда сборная заняла четвертое место. В игре за бронзу было поражение от Финляндии.

Те самые пять игроков:

📍 Ярослав Аскаров – вратарь, СКА.

📍 Кирилл Кирсанов – защитник, СКА.

📍 Шакир Мухамадуллин – защитник, «Салават Юлаев».

📍 Василий Пономарев – форвард, «Спартак».

📍 Марат Хуснутдинов – форвард, СКА.

Первый соперник России на МЧМ-2022 – сборная Швеции. Игра пройдет 27 декабря и начнется в 00:30 по московскому времени.

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#Василий Пономарев
#Кирилл Кирсанов
#МЧМ-2022