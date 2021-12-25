Россия U20
МЧМ-2022
Россия последний раз выигрывала МЧМ в 2011 году. После этого восемь раз попадала на подиум, но не брала золото
3 часа назад
Сборная России выступит на молодежном чемпионате мира-2022 по хоккею, который пройдет в Канаде и стартует 26 декабря. Что нужно знать:
- Полный календарь МЧМ-2022 по хоккею
- Расписание матчей сборной России на МЧМ-2022
- Где смотреть МЧМ-2022 по хоккею
- Состав сборной России на МЧМ-2022
Россия четыре раза выигрывала МЧМ. Последний раз это было в 2011 году, когда в финале она проигрывала Канаде 0:3, но победила 5:3.
Как прошли 10 лет после чемпионства:
- 2012. 🥈 Второе место
- 2013. 🥉 Третье место
- 2014. 🥉 Третье место
- 2015. 🥈 Второе место
- 2016. 🥈 Второе место
- 2017. 🥉 Третье место
- 2018. ❌ Поражение от США в 1/4 финала
- 2019. 🥉 Третье место
- 2020. 🥈 Второе место
- 2021. ❌ Четвертое место
Действующие чемпионы мира – США. Больше всех побед у сборной Канады (18), которая за 10 последних лет три раза выигрывала МЧМ.
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