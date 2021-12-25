Россия последний раз выигрывала МЧМ в 2011 году. После этого восемь раз попадала на подиум, но не брала золото

Сборная России выступит на молодежном чемпионате мира-2022 по хоккею, который пройдет в Канаде и стартует 26 декабря. Что нужно знать:

Россия четыре раза выигрывала МЧМ. Последний раз это было в 2011 году, когда в финале она проигрывала Канаде 0:3, но победила 5:3.

Как прошли 10 лет после чемпионства:

2012. 🥈 Второе место

2013. 🥉 Третье место

2014. 🥉 Третье место

2015. 🥈 Второе место

2016. 🥈 Второе место

2017. 🥉 Третье место

2018. ❌ Поражение от США в 1/4 финала

2019. 🥉 Третье место

2020. 🥈 Второе место

2021. ❌ Четвертое место

Действующие чемпионы мира – США. Больше всех побед у сборной Канады (18), которая за 10 последних лет три раза выигрывала МЧМ.