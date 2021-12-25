Россия U20
МЧМ-2022
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#Россия U20 #МЧМ-2022

Россия последний раз выигрывала МЧМ в 2011 году. После этого восемь раз попадала на подиум, но не брала золото

3 часа назад

Финал МЧМ-2011. Евгений Кузнецов отдал три ассиста.

ZUMAPRESS / global look press

Сборная России выступит на молодежном чемпионате мира-2022 по хоккею, который пройдет в Канаде и стартует 26 декабря. Что нужно знать:

Россия четыре раза выигрывала МЧМ. Последний раз это было в 2011 году, когда в финале она проигрывала Канаде 0:3, но победила 5:3.

Как прошли 10 лет после чемпионства:

  • 2012. 🥈 Второе место
  • 2013. 🥉 Третье место
  • 2014. 🥉 Третье место
  • 2015. 🥈 Второе место
  • 2016. 🥈 Второе место
  • 2017. 🥉 Третье место
  • 2018. ❌ Поражение от США в 1/4 финала
  • 2019. 🥉 Третье место
  • 2020. 🥈 Второе место
  • 2021. ❌ Четвертое место

Действующие чемпионы мира – США. Больше всех побед у сборной Канады (18), которая за 10 последних лет три раза выигрывала МЧМ.

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Источник:
Гол
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