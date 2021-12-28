Молодежная сборная России ни разу за 13 матчей не проигрывала Словакии. Статистика трех последних игр – 24:4

Сборные России и Словакии U20 проведут матч на молодежном чемпионате мира-2022 по хоккею. Игра пройдет в ночь с 29 на 30 декабря и начнется в 00:30 по московскому времени.

Команды провели друг с другом 13 матчей (шесть – товарищеские, семь – на МЧМ), два из них дошли до овертайма.

Россия ни разу не проигрывала Словакии. Последний раз команды играли на МЧМ в 2019 году. Тогда была победа России со счетом 8:3.

После этого команды провели еще два товарищеских матча. С учетом последней игры на МЧМ Россия трижды победила Словакию с общим счетом 24:4:

8:3

7:0

9:1

После двух матчей на МЧМ-2022 Россия набрала три очка и занимает третье место в группе. На прошлом МЧМ она стала четвертой.

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