Россия U20
МЧМ-2021
Хоккей
Вячеслав Фетисов
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#Россия U20 #МЧМ-2021 #Хоккей #Вячеслав Фетисов

Фетисов считает, что ни один русский хоккеист не попал бы в сборную Канады

7 часов назад

Молодежная сборная России проиграла 0:5 Канаде в полуфинале МЧМ-2021. Мнение Вячеслава Фетисова:

🗯️ «Ни один наш хоккеист не попал бы в сборную Канады. Чудес можно было ожидать, но Ларионов получил игроков, которые воспитаны нашим хоккеем. Здесь дело не в настрое – навыки другие, понимание игры разное. Даже зацепиться не за что.

Вратаря тоже критикуют, но это самое простое, что может быть. Игры не было, ни по какому показателю мы не были близки к канадцам. Я писал Игорю накануне: «Зачем тебе нужно то, на что ты не влияешь? Все может в любой момент перевернуться». Уровень хоккея не дает возможности расти, продвигать что-то новое».

У России есть еще один матч на турнире – за третье место против Финляндии, он состоится 6 января в 1:30 по Москве. Через несколько часов после этого в финале сыграют Канада и США.

Фетисов тренировал взрослую сборную России на Олимпиаде-2002 и выиграл с ней бронзу.

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