МЧМ-2022
Россия U20
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#МЧМ-2022 #Россия U20

Во сколько начало матча Россия – Швеция на МЧМ-2022, 27 декабря

час назад

Россия U20 проведет первый матч на турнире МЧМ-2022. Соперник – Швеция. Игра стартует 27 декабря в 00:30 по московскому времени.

Группа России на МЧМ-2022: Швеция, Швейцария, Словакия и США. Четвертьфиналы турнира пройдут 2 января.

Перед стартом турнира Россия U20 сыграла товарищескую игру с Канадой. Итог – поражение со счетом 4:6.

Даты проведения МЧМ-2022 по хоккею

Полный календарь МЧМ-2022 по хоккею

Где смотреть МЧМ-2022 по хоккею

Расписание матчей сборной России на МЧМ-2022

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