МЧМ-2022
Россия U20
Во сколько начало матча Россия – Швеция на МЧМ-2022, 27 декабря
час назад
Россия U20 проведет первый матч на турнире МЧМ-2022. Соперник – Швеция. Игра стартует 27 декабря в 00:30 по московскому времени.
Группа России на МЧМ-2022: Швеция, Швейцария, Словакия и США. Четвертьфиналы турнира пройдут 2 января.
Перед стартом турнира Россия U20 сыграла товарищескую игру с Канадой. Итог – поражение со счетом 4:6.
Даты проведения МЧМ-2022 по хоккею
Полный календарь МЧМ-2022 по хоккею
Где смотреть МЧМ-2022 по хоккею
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