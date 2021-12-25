Во сколько начало матча Россия – Швеция на МЧМ-2022, 27 декабря

Россия U20 проведет первый матч на турнире МЧМ-2022. Соперник – Швеция. Игра стартует 27 декабря в 00:30 по московскому времени.

Группа России на МЧМ-2022: Швеция, Швейцария, Словакия и США. Четвертьфиналы турнира пройдут 2 января.

Перед стартом турнира Россия U20 сыграла товарищескую игру с Канадой. Итог – поражение со счетом 4:6.

Даты проведения МЧМ-2022 по хоккею

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