Россия получила техническое поражение в матче со Словакией на МЧМ-2022. Это из-за коронавируса

Первый тур МЧМ-2022: Россия проиграла Швеции 3:6.

Второй тур МЧМ: Россия обыграла Швейцарию 4:2.

30 декабря Россия должна сыграть против Словакии. «Р-Спорт» пишет, что это из-за коронавируса внутри сборной.

Хотя за день до этого пресс-служба сборной сообщила: «Сборная России готовится к следующему матчу против команды Словакии в рабочем режиме. Внимательно следим за развитием ситуации, соблюдаем все меры карантина».