МЧМ-2022
Россия U20
Прогноз на матч Россия – Швеция на МЧМ-2022, 27 декабря
час назад
Россия U20 и Швеция U20 встретятся на турнире МЧМ-2022. Это соревнование проходит в Канаде. Матч Россия – Швеция состоится 27 декабря в 00:30 по Москве.
Котировки букмекеров на основное время матча:
- Победа России – 2,60
- Ничья – 4,30
- Победа Швеции – 2,37
Россия не выигрывала МЧМ с 2011 года. На МЧМ-2021 тройку призеров составили США, Канада и Финляндия. Россия проиграла финнам в матче за третье место.
В этом году за Россию U20 сыграет Матвей Мичков. Это самый молодой дебютант в истории взрослой сборной России. Он забивал лакросс-гол на Евротуре.
В 2023 году МЧМ пройдет в Новосибирске.
Даты проведения МЧМ-2022 по хоккею
Полный календарь МЧМ-2022 по хоккею
Где смотреть МЧМ-2022 по хоккею
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