МЧМ-2022
Россия U20
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#МЧМ-2022 #Россия U20

Прогноз на матч Россия – Швеция на МЧМ-2022, 27 декабря

час назад

Россия U20 и Швеция U20 встретятся на турнире МЧМ-2022. Это соревнование проходит в Канаде. Матч Россия – Швеция состоится 27 декабря в 00:30 по Москве.

Котировки букмекеров на основное время матча:

  • Победа России – 2,60
  • Ничья – 4,30
  • Победа Швеции – 2,37

Россия не выигрывала МЧМ с 2011 года. На МЧМ-2021 тройку призеров составили США, Канада и Финляндия. Россия проиграла финнам в матче за третье место.

В этом году за Россию U20 сыграет Матвей Мичков. Это самый молодой дебютант в истории взрослой сборной России. Он забивал лакросс-гол на Евротуре.

В 2023 году МЧМ пройдет в Новосибирске.

Даты проведения МЧМ-2022 по хоккею

Полный календарь МЧМ-2022 по хоккею

Где смотреть МЧМ-2022 по хоккею

Расписание матчей сборной России на МЧМ-2022

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Источник:
Гол
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