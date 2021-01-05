Где смотреть матч Россия – Финляндия

Россия U20 и Финляндия U20 сыграют в матче за третье место на МЧМ-2021. Игра стартует 6 января в 01:30 по московскому времени.

Первый канал проведет прямую трансляцию матча. Его можно будет посмотреть и на ютуб-канале.

В финал турнира вышли Канада U20 и США U20. Сборная России не выигрывала золотые медали МЧМ с 2011 года. Финляндия побеждала на турнире в 2019-м.

Зеграс и Козенс лидируют в списке бомбардиров МЧМ-2021. Перед финалом они имеют по 16 очков

Канада – единственная команда без поражений на МЧМ-2021. Разница шайб – 41:4