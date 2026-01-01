Калгари (х)

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Упс, лучший вратарь НХЛ не взял удар с 42 метров
#Коннор Хеллибак
Как дела у русских хоккеистов, которые уехали в НХЛ во время пандемии. Они не играли десять месяцев
#НХЛ
Мы привыкли к дракам хоккеистов. А если подрались вратари?
#НХЛ
Свечников! Чудо-гол! Опять!
#Андрей Свечников
10 лет никто не знал о расистском скандале в НХЛ – но после одного твита тренер «Калгари» уволился
#Калгари (х)
Безумный камбэк «Калгари»: сравняли счет за 40 секунд до конца, победный гол – магия
#Мэттью Ткачук