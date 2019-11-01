Безумный камбэк «Калгари»: сравняли счет за 40 секунд до конца, победный гол – магия

Ткачук – 21-летний чувак, который в прошлом сезоне взорвал НХЛ своей статистикой: 80 матчей – 77 очков (33+43). Два сезона до этого – в 144 встречах Ткачук набрал 97 очков. Этим летом Ткачук был в статусе ограниченно свободного агента, желающих перехватить крутого янгстера было много. Но «Калгари» сыграл на опережение и предложил Ткачуку новый контракт.

За следующие три года Ткачук получит 21 миллион долларов – шикарная сумма для молодого парня. У «Калгари» изначально было больше шансов подписать новое соглашение с Ткачуком по одной причине – из-за его любви к клубу. После продления контракта Ткачук сказал:



«Наш результат в прошлом сезоне помог мне еще больше убедиться в том, что я хочу победить с этой группой ребят. Я хочу победить в «Калгари». Мы могли бы поспорить о сроке контракта. Но мы знали, что этот вариант устроит обе стороны. Я очень доволен тем, как все закончилось. Мне здесь нравится».

Пока что Ткачук полностью оправдывает ожидания. В 16 матчах этого сезона он набрал 13 очков (6+7) и помогает своей команде держаться на восьмой строчке таблицы Востока.