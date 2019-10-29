Американское гражданство Малкина: откуда узнали, зачем оно, почему это всех волнует
Российский хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин имеет американское гражданство. Это стало известно вчера, когда Sports.ru выпустил материал о вложениях Малкина в блокчен-бизнес. О наличии американского гражданства у Малкина рассказал юрист Дмитрий Мачихин. До этого информация об этом нигде не мелькала. Ее появление вызвало резонанс.
Немного информации о самом Малкине. В НХЛ он три раза выигрывал Кубок Стэнли. Спортивное гражданство Малкин не менял: он регулярно приезжает в сборную России, с которой участвовал в трех Олимпиадах и дважды побеждал на ЧМ. Олимпиаду в Пхенчхане Малкин пропустил, потому что туда не отпустили всех хоккеистов НХЛ.
Что говорит сам Малкин?
Прямо сейчас Евгений Малкин восстанавливается после травмы. В этом сезоне он отыграл в НХЛ только два матча. Журналисты спрашивали Малкина о восстановлении (надеется вернуться к субботней игре с «Эдмонтоном»), а заодно прояснили ситуацию с гражданством. Малкин подтвердил, что получил американское гражданство.
Естественно, что не отказывался Малкин и от российского гражданства. Его агент Геннадий Ушаков реагировал жестче: «Не пойму, почему вас всех волнует, есть у Малкина американский паспорт или нет. Почему вас это вообще должно волновать?». До слов Малкина он не подтверждал информацию о жизни хоккеиста.
Вот еще слова Малкина по этой ситуации: «У моего ребенка тоже есть американский паспорт. Это мой второй дом. Я здесь 13 лет. Может быть, он пойдет в школу. Моя жена здесь. Я не люблю борьбу США против России. У нас есть правила в России. Есть два паспорта, в этом нет ничего плохого. Я не волнуюсь об этом. У моего ребенка два паспорта. Я в порядке».
Все соотносят гражданство Малкина и Putin Team
В 2017 году Евгений Малкин вступил в Putin Team (писал в инстаграме). Общественное движение в поддержку Владимира Путина в том же 2017-м создал Александр Овечкин. Сейчас у организации есть собственный сайт, где собрана своеобразная команда Путина. Биатлонист Шипулин, волейболист Тетюхин и другие спортсмены – все там есть.
Евгения Малкина мы не нашли, но его фамилия упоминается почти каждой новости из 2017-го года. Когда в Putin Team вступал любой известный человек, в рассказе об этом перечислялись другие последователи. Из спортсменов часто упоминали Евгения Малкина, Илью Ковальчука, Елену Исинбаеву и Евгения Плющенко.
В начале октября Евгений Малкин рассказывал «Матч ТВ» о политике и своем отношении к Путину. Большое интервью почитайте здесь. Вот небольшая выдержка из момента, где Малкин критиковал жесткие высказывания Артемия Панарина: «Но ведь и мы не должны лезть в политику. Это тоже неправильно. Это не наша среда. Мы вообще от этого далеки».
При этом Малкин рассказывал, что ему трудно жить в Америке: «Здесь мне бывает сложно. Возможно, виноват менталитет или язык. Осознаю, что должен стать лидером в раздевалке, но иногда просто боюсь ошибок из-за плохого знания языка». Сам Малкин начинал карьеру в Магнитогорске, а с 2006 года принадлежит «Питтсбургу».
Что еще об этом говорят?
Мнения абсолютно разные. «Для игр это точно не нужно. Я бы никогда себе не позволил брать американское гражданство. Я не знаю, как к этому относиться», – объяснил бывший хоккеист Вячеслав Фетисов. Такой же бывший хоккеист Александр Кожевников вообще сказал, что некоторые люди в свое время тоже брали американское гражданство, а потом отказывались.
Сейчас по этой теме высказываются люди, которые вообще не связаны с хоккеем. Анфиса Резцова (бывшая биатлонистка) и Дмитрий Губерниев (комментатор) тоже сказали свое мнение. Чтобы не читать десятки бесполезных комментариев, знайте одну вещь: Малкина либо поддерживают, либо критикуют. Пока все это происходит примерно в равном соотношении.
Ситуацию с гражданством Малкина грамотно объяснил в телеграм-канале хоккейный эксперт Павел Лысенков. Полностью его пост читайте здесь. Суть в том, что в опросе читателей 62% людей ответили, что тоже хотели бы иметь гражданство США (потому что это нормальная ситуация). Но еще американское гражданство – это обязанность платить дополнительные налоги.