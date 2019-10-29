Американское гражданство Малкина: откуда узнали, зачем оно, почему это всех волнует

Что говорит сам Малкин?

Прямо сейчас Евгений Малкин восстанавливается после травмы. В этом сезоне он отыграл в НХЛ только два матча. Журналисты спрашивали Малкина о восстановлении (надеется вернуться к субботней игре с «Эдмонтоном»), а заодно прояснили ситуацию с гражданством. Малкин подтвердил, что получил американское гражданство.

Естественно, что не отказывался Малкин и от российского гражданства. Его агент Геннадий Ушаков реагировал жестче: «Не пойму, почему вас всех волнует, есть у Малкина американский паспорт или нет. Почему вас это вообще должно волновать?». До слов Малкина он не подтверждал информацию о жизни хоккеиста.

Вот еще слова Малкина по этой ситуации: «У моего ребенка тоже есть американский паспорт. Это мой второй дом. Я здесь 13 лет. Может быть, он пойдет в школу. Моя жена здесь. Я не люблю борьбу США против России. У нас есть правила в России. Есть два паспорта, в этом нет ничего плохого. Я не волнуюсь об этом. У моего ребенка два паспорта. Я в порядке».