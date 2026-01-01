Евгений Малкин

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Хоккей
Малкин сыграл в НХЛ впервые после операции и забросил две шайбы. Он не участвовал в матчах с мая
#Евгений Малкин
Хоккей
«Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных. В июне ему прооперировали колено
#Евгений Малкин
Хоккей
Малкин забил впервые с марта и поднялся на второе место в истории «Питтсбурга» по очкам в плей-офф НХЛ
#Евгений Малкин
Хоккей
Малкин сыграет за «Питтбсург» впервые с середины марта. Он пропустил 23 матча из-за травмы
#Евгений Малкин
Хоккей
Малкин набрал два очка и стал первой звездой матча с «Баффало», продлив результативную серию до шести игр
#Евгений Малкин
Хоккей
Малкин набирает очки в пятой игре подряд. На старте сезона он в трех играх не забивал и не ассистировал
#Евгений Малкин
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#Евгений Малкин
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