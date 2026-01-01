Евгений Малкин

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Американское гражданство Малкина: откуда узнали, зачем оно, почему это всех волнует
#Евгений Малкин
Мозякин никогда не уезжал, чтобы стать первым в истории хоккеистом с 600 матчами в КХЛ
#Сергей Мозякин