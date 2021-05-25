Малкин забил впервые с марта и поднялся на второе место в истории «Питтсбурга» по очкам в плей-офф НХЛ

«Питтсбург» проигрывает «Айлендерс» в серии плей-офф со счетом 2:3. Команды играют до четырех побед.

Малкину 34 года. Он выступает за «Питтсбург» с 2006-го, с ним он трижды выиграл Кубок Стэнли. Всего у него 940 матчей в НХЛ и 1104 очка (424 гола и 680 ассистов). Это третий показатель в истории «Питтсбурга» после Сидни Кросби (1325) и Марио Лемье (1723).