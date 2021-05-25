Евгений Малкин
НХЛ
Питтсбург
Малкин забил впервые с марта и поднялся на второе место в истории «Питтсбурга» по очкам в плей-офф НХЛ
25 мая, 11:46
«Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Питтсбург» в матче плей-офф НХЛ (3:2). В составе «Питтсбурга» один из голов забил Евгений Малкин.
- Для Малкина это первый гол с 16 марта. С тех пор он провел семь матчей без заброшенных шайб, но сделал шесть ассистов.
- Всего у Малкина теперь 172 очка (64 гола и 108 ассистов) за «Питтсбург» в 169 играх плей-офф. Он поднялся на второе место в истории клуба, сравнявшись с Марио Лемье.
- Больше очков в плей-офф только у Сидни Кросби – 190.
«Питтсбург» проигрывает «Айлендерс» в серии плей-офф со счетом 2:3. Команды играют до четырех побед.
Малкину 34 года. Он выступает за «Питтсбург» с 2006-го, с ним он трижды выиграл Кубок Стэнли. Всего у него 940 матчей в НХЛ и 1104 очка (424 гола и 680 ассистов). Это третий показатель в истории «Питтсбурга» после Сидни Кросби (1325) и Марио Лемье (1723).
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