Евгений Малкин
НХЛ
Питтсбург
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#Евгений Малкин #НХЛ #Питтсбург

Малкин забил впервые с марта и поднялся на второе место в истории «Питтсбурга» по очкам в плей-офф НХЛ

25 мая, 11:46

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Питтсбург» в матче плей-офф НХЛ (3:2). В составе «Питтсбурга» один из голов забил Евгений Малкин.

  • Для Малкина это первый гол с 16 марта. С тех пор он провел семь матчей без заброшенных шайб, но сделал шесть ассистов.
  • Всего у Малкина теперь 172 очка (64 гола и 108 ассистов) за «Питтсбург» в 169 играх плей-офф. Он поднялся на второе место в истории клуба, сравнявшись с Марио Лемье. 
  • Больше очков в плей-офф только у Сидни Кросби – 190.

«Питтсбург» проигрывает «Айлендерс» в серии плей-офф со счетом 2:3. Команды играют до четырех побед.

Малкину 34 года. Он выступает за «Питтсбург» с 2006-го, с ним он трижды выиграл Кубок Стэнли. Всего у него 940 матчей в НХЛ и 1104 очка (424 гола и 680 ассистов). Это третий показатель в истории «Питтсбурга» после Сидни Кросби (1325) и Марио Лемье (1723).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт НХЛ
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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