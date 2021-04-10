Кейси ДеСмит
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#Кейси ДеСмит #НХЛ #Питтсбург #Хоккей

«Это птица! Это самолет!» Вратарь «Питтсбурга» отбил шайбу в футбольном прыжке

вчера, 12:49

твиттер «Питтсбурга»

«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» (6:4). В этой игре в воротах «Питтсбурга» играл Кейси ДеСмит. Ему уже 29 лет, но основным вратарем ДеСмит никогда не был. Его рекорд – 36 матчей за регулярный сезон в НХЛ. Сейчас ДеСмит пропускает в среднем по 2,4 шайбы за игру. В сезоне он выиграл 11 из 17 матчей. 

Против «Нью-Джерси» ДеСмит выдал такое необычное спасение:

«Это птица. Это самолет. Это Кейси ДеСмит», – так отреагировал «Питтсбург». Еще одна реакция клуба: «Футбольный стиль».

Так тренер «Питтсбурга» Салливан рассказывал о нем после матча: «ДеСмит отыграл потрясающе. Он сделал большие и качественные спасения, особенно во втором периоде. Эта был его солидный вечер. Да, он пропустил пару случайных голов, но большую часть игры я считал его потрясающим».

The Athletic пишет, что ДеСмит пользуется большой популярностью в раздевалке «Питтсбурга». Партнеры не ругают его за ошибки, а после таких спасений его авторитет только возрастет.

По инстаграму ДеСмит вообще не похож на типичного хоккейного вратаря. Он бросает диски в лесу, показывает игру в традиционный гольф и другие развлечения.

Основным вратарем «Питтсбурга» остается Тристан Джарри. Мы рассказывали о нем в материале о мультфильме «Том и Джерри». Джарри носит специально разрисованный хоккейный шлем.

«Питтсбург» играет в Восточном дивизионе. Он идет в таблице на третьем месте и с запасом попадает в плей-офф НХЛ.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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