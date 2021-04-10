«Это птица! Это самолет!» Вратарь «Питтсбурга» отбил шайбу в футбольном прыжке

«Это птица. Это самолет. Это Кейси ДеСмит», – так отреагировал «Питтсбург». Еще одна реакция клуба: «Футбольный стиль».

Так тренер «Питтсбурга» Салливан рассказывал о нем после матча: «ДеСмит отыграл потрясающе. Он сделал большие и качественные спасения, особенно во втором периоде. Эта был его солидный вечер. Да, он пропустил пару случайных голов, но большую часть игры я считал его потрясающим».

The Athletic пишет, что ДеСмит пользуется большой популярностью в раздевалке «Питтсбурга». Партнеры не ругают его за ошибки, а после таких спасений его авторитет только возрастет.

По инстаграму ДеСмит вообще не похож на типичного хоккейного вратаря. Он бросает диски в лесу, показывает игру в традиционный гольф и другие развлечения.