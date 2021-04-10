«Это птица! Это самолет!» Вратарь «Питтсбурга» отбил шайбу в футбольном прыжке
«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» (6:4). В этой игре в воротах «Питтсбурга» играл Кейси ДеСмит. Ему уже 29 лет, но основным вратарем ДеСмит никогда не был. Его рекорд – 36 матчей за регулярный сезон в НХЛ. Сейчас ДеСмит пропускает в среднем по 2,4 шайбы за игру. В сезоне он выиграл 11 из 17 матчей.
Против «Нью-Джерси» ДеСмит выдал такое необычное спасение:
«Это птица. Это самолет. Это Кейси ДеСмит», – так отреагировал «Питтсбург». Еще одна реакция клуба: «Футбольный стиль».
Так тренер «Питтсбурга» Салливан рассказывал о нем после матча: «ДеСмит отыграл потрясающе. Он сделал большие и качественные спасения, особенно во втором периоде. Эта был его солидный вечер. Да, он пропустил пару случайных голов, но большую часть игры я считал его потрясающим».
The Athletic пишет, что ДеСмит пользуется большой популярностью в раздевалке «Питтсбурга». Партнеры не ругают его за ошибки, а после таких спасений его авторитет только возрастет.
По инстаграму ДеСмит вообще не похож на типичного хоккейного вратаря. Он бросает диски в лесу, показывает игру в традиционный гольф и другие развлечения.
Основным вратарем «Питтсбурга» остается Тристан Джарри. Мы рассказывали о нем в материале о мультфильме «Том и Джерри». Джарри носит специально разрисованный хоккейный шлем.
«Питтсбург» играет в Восточном дивизионе. Он идет в таблице на третьем месте и с запасом попадает в плей-офф НХЛ.