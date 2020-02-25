«Том и Джерри» пробовали весь спорт, а один хоккейный вратарь рисует их на шлеме в память об умершем друге
«Том и Джерри» – мультяшная спортивная гонка
«Том и Джерри» – это сплошные обыгрыши быта людей, их отношений и увлечений. В 2020-м мультфильм «Том и Джерри» отмечает 80-летие. В честь такого события монетный двор в Перте даже выпустил специальную монету.
По сюжету все происходит вокруг одного и того же одинакового элемента: кот Том постоянно гоняется за мышонком Джерри. Они почти никогда не разговаривают друг с другом, но соревнуются в скорости и в находчивости – кидаются предметами, бегают, разрушают собственный дом.
В 1992 году Том и Джерри впервые заговорили, когда о них сделали полнометражный мультфильм. Более того: они еще и подружились. Такой поворот в истории не понравился критикам и обычным людям. Идею с полнометражными эпизодами возобновили только через десять лет – потом появлялись уже с отсылками к другим проектам. Однажды Том и Джерри даже пересекались с Шерлоком Холмсом и расследовали преступление в Лондоне.
23 декабря 2020 года в мировой прокат выйдет новый полнометражный мультфильм «Том и Джерри» – по сюжету героев попытаются выселить из отеля. Там уже ожидается привычное соревнование кота и мышонка – такое, к которому люди привыкли еще с момента основания проекта. За 80 лет существования мультфильма в противостоянии героев часто менялись локации. Том и Джерри выходили за привычные рамки и даже были спортсменами.
В одной из серий Том и Джерри играли в бильярд и занимались плаванием. Вот 14 минут чистого спорта от героев мультфильма:
Чаще всего Том остается неудачником. В 1975 году вышла отдельная серия, где Том и Джерри соревновались в разных видах спорта на одном стадионе. Они прыгали в высоту, поднимали штангу и даже играли в теннис – тогда Джерри везде победил за счет хитрости. В других эпизодах Том проигрывал и остальным конкурентам. Например, его соперником стал сильный кот. Для Тома все снова закончилось плохо:
«Том и Джерри» – это еще и игры. В одной из них есть соревнование с другими мультяшными героями в гонках. Вот примитивный пример другой игры, где Том и Джерри уже главные герои. Вышло совсем для детей, но тоже со спортивными элементами:
«Том и Джерри» – это не только спорт внутри мультфильма. Герои уже давно перешли в обычную жизнь. Японский художник Тако Ионуэ делает скульптуры, посвященные знаковым сценам из мультфильма. Их он сопровождает реквизитами, чтобы мультипликационную сцену можно было воссоздать. В твиттере художника много фотографий скульптур с привычно расплющенным Томом или с силачом Джерри. Есть даже Том с бейсбольной битой в руках.
Другая история – продвижение мультфильма через бренды. В декабре 2019-го Reebok объявил о партнерстве с Warner Bros. Consumer Products и показал новую коллекцию Reebok x Tom & Jerry. 15 февраля она появилась в продаже – туда входят кроссовки и различные элементы одежды (футболка, кофта с капюшоном). В дизайне мелькают цвета из мультфильма и рисунки с героями.
Вратарь «Питтсбурга» использует героев мультфильма в экипировке
Голкипер Тристан Джарри четвертый сезон выходит в матчах НХЛ (два из них – больше 20 игр). Его главная фишка – маска с любимыми персонажами из мультфильма. Год назад он даже сам попросил болельщиков придумать дизайн для новой маски.
Сейчас Джарри уже 24 года, но о его увлечениях мультфильмами известно с 2013 года. Когда Джарри еще играл в молодежной лиге, его партнер по команде Кристиан Пелшс сказал, что имя Джарри напомнило ему мульфильм «Том и Джерри». В 2013-м Пелшс утонул – Джарри с того времени не убирает мультяшных героев из своей экипировки. Он сотрудничает с художником Джейсоном Барциокасом, который специально раскрашивает вратарские маски.
В экипировке Джарри появлялись совершенно разные отсылки к мультфильму. Еще в молодежной лиге он играл в маске, где мультяшный Джерри выглядел злым монстром. Когда Джарри дебютировал в НХЛ, Барциокас сделал для него необычное сочетание: Том оказался рядом с пингвинами из «Мадагаскара». Художник считает, что они хорошо смотрелись рядом и подходили к образу.
Так менялись маски Джарри:
Барциокас помогает с образом не только для Джарри. В 2019 году он показал в инстаграме маску вратаря «Филадельфии» Картера Харта, но в ней уже не было отсылок к мультфильмам. В одном из рисунков на экипировке вратаря «Эдмонтона» мелькал скандальный эксперт Дон Черри. Барциокас делает не только необычные маски – есть и вполне стандартные истории с клубными логотипами на шлемах.