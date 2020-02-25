«Том и Джерри» пробовали весь спорт, а один хоккейный вратарь рисует их на шлеме в память об умершем друге

В 1992 году Том и Джерри впервые заговорили, когда о них сделали полнометражный мультфильм. Более того: они еще и подружились. Такой поворот в истории не понравился критикам и обычным людям. Идею с полнометражными эпизодами возобновили только через десять лет – потом появлялись уже с отсылками к другим проектам. Однажды Том и Джерри даже пересекались с Шерлоком Холмсом и расследовали преступление в Лондоне.

23 декабря 2020 года в мировой прокат выйдет новый полнометражный мультфильм «Том и Джерри» – по сюжету героев попытаются выселить из отеля. Там уже ожидается привычное соревнование кота и мышонка – такое, к которому люди привыкли еще с момента основания проекта. За 80 лет существования мультфильма в противостоянии героев часто менялись локации. Том и Джерри выходили за привычные рамки и даже были спортсменами.

В одной из серий Том и Джерри играли в бильярд и занимались плаванием. Вот 14 минут чистого спорта от героев мультфильма: