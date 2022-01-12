Евгений Малкин
НХЛ
Питтсбург
Малкин сыграл в НХЛ впервые после операции и забросил две шайбы. Он не участвовал в матчах с мая
5 часов назад
«Питтсбург» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Лучшим игроком признан нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
- В июне 2021 года он перенес операцию на колене и с тех пор восстанавливался. Его последняя игра прошла в начале мая того же года.
- Теперь, спустя полгода, он вернулся и сразу набрал три очка: два гола и ассист.
«Чувствую себя невероятно. Это был долгий процесс для меня, самый длинный перерыв в жизни. Рад быть с командой», – сказал Малкин после игры.
Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года. Он занимает третье место в списке самых результативных игроков за всю историю: 941 матч, 1107 очков (426 голов и 681 ассист).
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