Малкин сыграл в НХЛ впервые после операции и забросил две шайбы. Он не участвовал в матчах с мая

«Чувствую себя невероятно. Это был долгий процесс для меня, самый длинный перерыв в жизни. Рад быть с командой», – сказал Малкин после игры.

Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года. Он занимает третье место в списке самых результативных игроков за всю историю: 941 матч, 1107 очков (426 голов и 681 ассист).