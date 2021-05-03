Евгений Малкин
НХЛ
травмы
Питтсбург
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#Евгений Малкин #НХЛ #Питтсбург #травмы

Малкин сыграет за «Питтбсург» впервые с середины марта. Он пропустил 23 матча из-за травмы

03 мая, 20:22

Евгений Малкин выйдет на лед в матче НХЛ против «Филадельфии». Для него это будет первая игра с 17 марта.

  • В тот день он получил травму нижней части тела в матче с «Бостоном». Он покинул лед в первом периоде и больше не выходил на него.
  • С тех пор он пропустил 23 игры. За это время «Питтсбург» проиграл семь матчей и победил в 16, а также вышел в плей-офф.

Всего Малкин провел в этом сезоне 29 игр, в которых забил восемь голов и отдал 16 ассистов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Питтбсурга»
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