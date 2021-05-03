Малкин сыграет за «Питтбсург» впервые с середины марта. Он пропустил 23 матча из-за травмы

Евгений Малкин выйдет на лед в матче НХЛ против «Филадельфии». Для него это будет первая игра с 17 марта.

В тот день он получил травму нижней части тела в матче с «Бостоном». Он покинул лед в первом периоде и больше не выходил на него.

С тех пор он пропустил 23 игры. За это время «Питтсбург» проиграл семь матчей и победил в 16, а также вышел в плей-офф.

Всего Малкин провел в этом сезоне 29 игр, в которых забил восемь голов и отдал 16 ассистов.