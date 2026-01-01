травмы

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Хоккей
«Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных. В июне ему прооперировали колено
#Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ оштрафовала «Рейнджерс» за критику лиги. Клуб призвал к отставке чиновника после травмы Панарина
#Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей
Панарин пропустит оставшиеся матчи сезона НХЛ из-за травмы. Он получил ее в драке с игроком «Вашингтона»
#Артемий Панарин
Хоккей
Овечкин вышел в НХЛ впервые после травмы. Но провел на льду 39 секунд и больше не играл
#Александр Овечкин
Хоккей
Малкин сыграет за «Питтбсург» впервые с середины марта. Он пропустил 23 матча из-за травмы
#Евгений Малкин
Хоккей
Овечкин впервые с 2014 года пропустит второй матч подряд из-за травмы
#Александр Овечкин
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