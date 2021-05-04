Артемий Панарин
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травмы
Том Уилсон
Вашингтон
Нью-Йорк Рейнджерс
Панарин пропустит оставшиеся матчи сезона НХЛ из-за травмы. Он получил ее в драке с игроком «Вашингтона»
04 мая, 21:57
Артемий Панарин выбыл до конца сезона из-за травмы нижней части тела. Информацию подтвердил «Нью-Йорк Рейнджерс».
- «Рейнджерс» не вышел в плей-офф НХЛ, так что до конца сезона ему осталось три игры.
- Панарин – самый результативный игрок клуба в текущем розыгрыше. У него 58 очков в 42 матчах (17 голов и 41 ассист).
Какая именно травма у Панарина, неизвестно. Он травмировался в матче с «Вашингтоном» во время драки с Томом Уилсоном.
Стычка началась после того, как Уилсон ударил Павла Бучневича. Панарин заступился за одноклубника, и тогда Уилсон повалил Панарина на лед. В этом эпизоде он получил травму и не доиграл матч.
Эта драка стала одним из самых обсуждаемых моментов игрового дня. Ее критиковали в СМИ и соцсетях, НХЛ оштрафовала Уилсона на пять тысяч долларов (около 370 тысяч рублей) по итогам матча.
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