Панарин пропустит оставшиеся матчи сезона НХЛ из-за травмы. Он получил ее в драке с игроком «Вашингтона»

Стычка началась после того, как Уилсон ударил Павла Бучневича. Панарин заступился за одноклубника, и тогда Уилсон повалил Панарина на лед. В этом эпизоде он получил травму и не доиграл матч.

Эта драка стала одним из самых обсуждаемых моментов игрового дня. Ее критиковали в СМИ и соцсетях, НХЛ оштрафовала Уилсона на пять тысяч долларов (около 370 тысяч рублей) по итогам матча.