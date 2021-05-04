Том Уилсон
НХЛ
Артемий Панарин
Павел Бучневич
Вашингтон
Нью-Йорк Рейнджерс
Игрок «Вашингтона» оштрафован после драки в матче НХЛ. Он ударил Бучневича и травмировал Панарина
04 мая, 18:51
Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон получил штраф в пять тысяч долларов (около 375 тысяч рублей) после драки в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3).
Эта драка стала одним из самых обсуждаемых моментов НХЛ в ночь на 4 мая:
- Она началась возле ворот «Вашингтона». Уилсон ударил по голове Павла Бучневича, упавшего на лед.
- За Бучневича заступился одноклубник Артемий Панарин. Тогда Уилсон вступил в драку с ним и уронил Панарина на лед. Тот получил травму нижней части тела и больше в игру не возвращался.
- Все участники драки получили штрафные минуты.
В заявлении департамента безопасности игроков НХЛ сказано, что штраф Уилсону выписан за удар Бученивича. Про травму Панарина в заявлении не сказано.
До драки «Рейнджерс» вел 3:2, но после нее пропустил четыре шайбы и проиграл. Клуб лишился своего главного игрока – Панарина. У него 58 очков в 42 матчах (17 голов и 41 ассист).
После игры поведение Уилсона осудили в СМИ и соцсетях. «Вашингтон» сначала похвалил своего игрока, написав в твиттере «Кэпиталз выбирают насилие», а потом удалил пост.
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