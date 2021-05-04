Игрок «Вашингтона» оштрафован после драки в матче НХЛ. Он ударил Бучневича и травмировал Панарина

В заявлении департамента безопасности игроков НХЛ сказано, что штраф Уилсону выписан за удар Бученивича. Про травму Панарина в заявлении не сказано.

До драки «Рейнджерс» вел 3:2, но после нее пропустил четыре шайбы и проиграл. Клуб лишился своего главного игрока – Панарина. У него 58 очков в 42 матчах (17 голов и 41 ассист).

После игры поведение Уилсона осудили в СМИ и соцсетях. «Вашингтон» сначала похвалил своего игрока, написав в твиттере «Кэпиталз выбирают насилие», а потом удалил пост.