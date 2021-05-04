Александр Овечкин
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Вашингтон
Овечкин вышел в НХЛ впервые после травмы. Но провел на льду 39 секунд и больше не играл
04 мая, 13:18
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин попал в состав впервые с 23 апреля. Он вышел в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс», но не доиграл матч.
- Овечкин появился в первом периоде. Провел на льду 39 секунд, после чего ушел и больше не возвращался в игру.
- Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт сказал, что Овечкин хорошо чувствовал себя перед игрой, но на разминке и во время матча ему стало некомфортно.
- «Вашингтон» не торопит Овечкина с возвращением и не рискует им, сказал Лавиолетт.
Точный диагноз Овечкина неизвестен. «Вашингтон» пишет только, что это травма нижней части тела. В конце апреля клуб заверял, что травма несерьезная, и Овечкин точно вернется к плей-офф.
Овечкин пропустил с 23 апреля четыре матча. За это время «Вашингтон» два раза проиграл и дважды победил, а также вышел в плей-офф НХЛ.
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