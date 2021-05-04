Александр Овечкин
НХЛ
травмы
Вашингтон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Овечкин #НХЛ #Вашингтон #травмы

Овечкин вышел в НХЛ впервые после травмы. Но провел на льду 39 секунд и больше не играл

04 мая, 13:18

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин попал в состав впервые с 23 апреля. Он вышел в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс», но не доиграл матч.

  • Овечкин появился в первом периоде. Провел на льду 39 секунд, после чего ушел и больше не возвращался в игру.
  • Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт сказал, что Овечкин хорошо чувствовал себя перед игрой, но на разминке и во время матча ему стало некомфортно.
  • «Вашингтон» не торопит Овечкина с возвращением и не рискует им, сказал Лавиолетт.

Точный диагноз Овечкина неизвестен. «Вашингтон» пишет только, что это травма нижней части тела. В конце апреля клуб заверял, что травма несерьезная, и Овечкин точно вернется к плей-офф.

Овечкин пропустил с 23 апреля четыре матча. За это время «Вашингтон» два раза проиграл и дважды победил, а также вышел в плей-офф НХЛ.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт НХЛ
Еще по теме
Месси, Овечкин и другие звезды спорта – герои мультов Pixar и Disney. Это магия фильтров приложения ToonMe
Овечкин потерял зуб и прошел мучительную операцию. Но не вставляет специально (даже на свадьбе) – удобство, стиль и любовь фанов
Досуг Овечкина – игра в хоккей с полуторагодовалым сыном
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Овечкин
#НХЛ
#Вашингтон
#травмы