Тренер «Вашингтона» анонсировал точное возвращение Овечкина к плей-офф НХЛ. И допустил, что оно произойдет раньше

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин восстанавливается от травмы нижней части тела. Официальной информации о ней практически нет, но главный тренер анонсировал его возвращение. Главное из комментария Питера Лавиолетта:

Овечкин выбыл не на долгий срок. Но точной даты вовзращения Лавиолетт не назвал.

«Я не думаю, что это тот случай, когда всем нужно интересоваться, сыграет ли он в плей-офф. […] Не уверен, сыграет ли он завтра, но не думаю, что кому-либо стоит беспокоиться о его участии в плей-офф».

«Вашингтон» не будет торопить Овечкина с возвращением.

Последний матч «Вашингтона» в регулярном сезоне НХЛ пройдет 11 мая. Даты старта плей-офф пока не объявлены.

Овечкин провел последний матч 23 апреля. В конце третьего периода он покинул лед и больше не возвращался в игру. Позже «Вашингтон» объявил, что Овечкин получил травму нижней части тела и вернется «со дня на день». С чем именно связаны проблемы, неизвестно.