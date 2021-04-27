Александр Овечкин
НХЛ
Вашингтон
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#Александр Овечкин #НХЛ #Вашингтон

Тренер «Вашингтона» анонсировал точное возвращение Овечкина к плей-офф НХЛ. И допустил, что оно произойдет раньше

32 минуты назад

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин восстанавливается от травмы нижней части тела. Официальной информации о ней практически нет, но главный тренер анонсировал его возвращение. Главное из комментария Питера Лавиолетта:

  • Овечкин выбыл не на долгий срок. Но точной даты вовзращения Лавиолетт не назвал.
  • «Я не думаю, что это тот случай, когда всем нужно интересоваться, сыграет ли он в плей-офф. […] Не уверен, сыграет ли он завтра, но не думаю, что кому-либо стоит беспокоиться о его участии в плей-офф».
  • «Вашингтон» не будет торопить Овечкина с возвращением.

Последний матч «Вашингтона» в регулярном сезоне НХЛ пройдет 11 мая. Даты старта плей-офф пока не объявлены.

Овечкин провел последний матч 23 апреля. В конце третьего периода он покинул лед и больше не возвращался в игру. Позже «Вашингтон» объявил, что Овечкин получил травму нижней части тела и вернется «со дня на день». С чем именно связаны проблемы, неизвестно.

  • Овечкин пропустил пока один матч из-за травмы. Это произошло впервые с 2015 года.
  • Всего у него 17 пропущенных игр из-за травм за 16 сезонов в НХЛ.
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Источник:
сайт НХЛ
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