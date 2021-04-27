Александр Овечкин
НХЛ
Вашингтон
Тренер «Вашингтона» анонсировал точное возвращение Овечкина к плей-офф НХЛ. И допустил, что оно произойдет раньше
32 минуты назад
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин восстанавливается от травмы нижней части тела. Официальной информации о ней практически нет, но главный тренер анонсировал его возвращение. Главное из комментария Питера Лавиолетта:
- Овечкин выбыл не на долгий срок. Но точной даты вовзращения Лавиолетт не назвал.
- «Я не думаю, что это тот случай, когда всем нужно интересоваться, сыграет ли он в плей-офф. […] Не уверен, сыграет ли он завтра, но не думаю, что кому-либо стоит беспокоиться о его участии в плей-офф».
- «Вашингтон» не будет торопить Овечкина с возвращением.
Последний матч «Вашингтона» в регулярном сезоне НХЛ пройдет 11 мая. Даты старта плей-офф пока не объявлены.
Овечкин провел последний матч 23 апреля. В конце третьего периода он покинул лед и больше не возвращался в игру. Позже «Вашингтон» объявил, что Овечкин получил травму нижней части тела и вернется «со дня на день». С чем именно связаны проблемы, неизвестно.
- Овечкин пропустил пока один матч из-за травмы. Это произошло впервые с 2015 года.
- Всего у него 17 пропущенных игр из-за травм за 16 сезонов в НХЛ.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые