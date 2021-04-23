Овечкин не доиграл матч с «Айлендерс» из-за травмы

«Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Айлендрес» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0, буллиты). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин покинул лед в конце третьего периода и больше в игру не возвращался.

Что именно произошло с Овечкиным, неизвестно. За 2 минуты 49 секунд до конца основного времени он поехал на скамейку запасных.

Тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт сказал после игры: «Я не знаю, что не так. Знаю только, что в тот момент он был недоступен».

Овечкин не участвовал в овертайме и серии буллитов. NBC пишет, что все это время он оставался на скамейке запасных и не уходил в раздевалку. После игры он вышел на лед и поздравлял команду с победой.

В СМИ и соцсетях интерес к Овечкину возрос из-за его приближения к топ-5 лучших бомбардиров лиги. Ему остался один гол до попадания в этот список, но он не забивает во втором матче подряд. Пропустит ли он теперь какие-либо матчи из-за травмы, неизвестно.