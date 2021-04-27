Овечкин впервые с 2014 года пропустит второй матч подряд из-за травмы

Александр Овечкин не сыграет в матче НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» в ночь на 28 апреля. Об этом сказал главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.

Для Овечкина это вторая пропущенная игра подряд. В последний раз такое было в январе 2014 года.

Тренер «Вашингтона» заверял, что травма несерьезная и Овечкин вернется в ближайшее время. Но точных сроков он не назвал.

Характер травмы неизвестен. «Вашингтон» раскрыл только, что проблема с нижней частью тела.

Внимание к Овечкину усилилось из-за его приближения к топ-5 бомбардиров НХЛ за всю историю лиги. Ему остался один гол до попадания в пятерку лучших, но из-за травмы непонятно, когда он проведет ближайший матч.