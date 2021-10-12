Евгений Малкин
НХЛ
травмы
Питтсбург
«Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных. В июне ему прооперировали колено
час назад
Евгений Малкин с начала июня восстанавливается после операции на колене. Он уже пропустил предсезонный сбор команды и не сыграет в старте сезона.
В день старта нового сезона «Питтсбург» поместил его в список долгосрочно травмированных игроков. Сроки его возвращения неизвестны, клуб писал, что он пропустит минимум два первых месяца регулярного чемпионата.
- У 35-летнего Малкина в этом сезоне начинается последний год по контракту с «Питтсбургом». Он выступает за него с 2013 года.
- В прошлом сезоне он провел за «Питтсбург» 33 матча и набрал 28 очков (восемь голов и 20 ассистов). Он пропустил часть сезона с марта по май из-за травмы колена.
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