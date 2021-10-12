«Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных. В июне ему прооперировали колено

Евгений Малкин с начала июня восстанавливается после операции на колене. Он уже пропустил предсезонный сбор команды и не сыграет в старте сезона.

В день старта нового сезона «Питтсбург» поместил его в список долгосрочно травмированных игроков. Сроки его возвращения неизвестны, клуб писал, что он пропустит минимум два первых месяца регулярного чемпионата.