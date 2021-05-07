НХЛ оштрафовала «Рейнджерс» за критику лиги. Клуб призвал к отставке чиновника после травмы Панарина
«Нью-Йорк Рейнджерс» оштрафован на 250 тысяч долларов (около 18,5 миллиона рублей) за открытое заявление с критикой НХЛ. Оно касалось драки в матче «Рейнджерс» и «Вашингтона» в ночь на 4 мая.
- Стычку начал игрок «Вашингтона» Том Уилсон. Сначала он ударил Павла Бучневича, потом повалил на лед Артемия Панарина. Панарин в том эпизоде травмировался и выбыл до конца сезона.
- НХЛ по итогам драки оштрафовала Уилсона на 5 тысяч долларов. Но в заявлении лиги сказано, что штраф выписан за удар Бучневича. За травму Панарина наказания нет.
«Рейнджерс» посчитал такое решение НХЛ «неисполнением служебных обязанностей» и призвал к отставке Джорджа Парроса – руководителя департамента безопасности игроков. «Клуб шокирован, что НХЛ и департамент безопасности игроков ничего не предприняли и не отстранили хоккеиста на неопределенный срок».
В ответ НХЛ выписала «Рейнджерс» штраф «за публичные комментарии». Лига назвала недопустимым «унизительные» заявления о Парросе.
«Мы не ожидаем, что клубы согласятся со всеми решениями, принятыми департаментом безопасности игроков, но степень, с которой «Рейнджерс» выражали свое несогласие, была неприемлемой».
«Вашингтон» и «Рейнджерс» снова сыграли через два дня после драки с участием Уилсона. Этот матч тоже начался со стычки – хоккеисты получили 100 минут штрафа за первый период.