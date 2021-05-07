НХЛ оштрафовала «Рейнджерс» за критику лиги. Клуб призвал к отставке чиновника после травмы Панарина

«Рейнджерс» посчитал такое решение НХЛ «неисполнением служебных обязанностей» и призвал к отставке Джорджа Парроса – руководителя департамента безопасности игроков. «Клуб шокирован, что НХЛ и департамент безопасности игроков ничего не предприняли и не отстранили хоккеиста на неопределенный срок».

В ответ НХЛ выписала «Рейнджерс» штраф «за публичные комментарии». Лига назвала недопустимым «унизительные» заявления о Парросе.

«Мы не ожидаем, что клубы согласятся со всеми решениями, принятыми департаментом безопасности игроков, но степень, с которой «Рейнджерс» выражали свое несогласие, была неприемлемой».

«Вашингтон» и «Рейнджерс» снова сыграли через два дня после драки с участием Уилсона. Этот матч тоже начался со стычки – хоккеисты получили 100 минут штрафа за первый период.