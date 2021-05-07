Нью-Йорк Рейнджерс
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травмы
Артемий Панарин
Том Уилсон
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#Нью-Йорк Рейнджерс #НХЛ #Том Уилсон #Артемий Панарин #травмы

НХЛ оштрафовала «Рейнджерс» за критику лиги. Клуб призвал к отставке чиновника после травмы Панарина

07 мая, 10:47

«Нью-Йорк Рейнджерс» оштрафован на 250 тысяч долларов (около 18,5 миллиона рублей) за открытое заявление с критикой НХЛ. Оно касалось драки в матче «Рейнджерс» и «Вашингтона» в ночь на 4 мая.

  • Стычку начал игрок «Вашингтона» Том Уилсон. Сначала он ударил Павла Бучневича, потом повалил на лед Артемия Панарина. Панарин в том эпизоде травмировался и выбыл до конца сезона.
  • НХЛ по итогам драки оштрафовала Уилсона на 5 тысяч долларов. Но в заявлении лиги сказано, что штраф выписан за удар Бучневича. За травму Панарина наказания нет.

«Рейнджерс» посчитал такое решение НХЛ «неисполнением служебных обязанностей» и призвал к отставке Джорджа Парроса – руководителя департамента безопасности игроков. «Клуб шокирован, что НХЛ и департамент безопасности игроков ничего не предприняли и не отстранили хоккеиста на неопределенный срок».

В ответ НХЛ выписала «Рейнджерс» штраф «за публичные комментарии». Лига назвала недопустимым «унизительные» заявления о Парросе.

«Мы не ожидаем, что клубы согласятся со всеми решениями, принятыми департаментом безопасности игроков, но степень, с которой «Рейнджерс» выражали свое несогласие, была неприемлемой».

«Вашингтон» и «Рейнджерс» снова сыграли через два дня после драки с участием Уилсона. Этот матч тоже начался со стычки – хоккеисты получили 100 минут штрафа за первый период.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт НХЛ
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