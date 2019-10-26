Как дела у Кузнецова? Все хорошо: много забивает, тащит «Вашингтон»

В августе с Евгением Кузнецовым произошла неприятная история. Допинг-проба оказалась положительной, и ИИХФ дисквалифицировала Кузнецова на 4 года. В НХЛ работает другая система, поэтому бан хоккеиста получился значительно меньше: всего 3 матча.

Сам Кузнецов по итогам дисквалификации сказал: «Я жду этого с нетерпением. Лето для меня получилось непростым. Нелегко смотреть матчи сверху или по ТВ. Когда часто играешь, наверное, не всегда осознаешь, как это круто – разминаться перед игрой, проходить через весь процесс и играть в хоккей.После нескольких пропущенных игр намного лучше понимаешь, насколько легче, лучше и круче играть в хоккей, а не просто тренироваться».

Сейчас у «Вашингтона» все хорошо. После тринадцати матчей клуб с 19 очками идет на втором месте «Востока». У Кузнецова дела идут тоже неплохо. С момента окончания дисквалификации он сыграл в НХЛ 10 матчей, в которых забросил 5 шайб и отдал 4 голевые передачи.