Калгари (х)

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Хоккей
НХЛ перенесла матчи «Калгари» из-за вспышки ковида. Это третий клуб за месяц, чьи матчи лига переносит
#НХЛ
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Хоккей
Нестеров спустя сезон вернется в ЦСКА из «Калгари». Новый контракт рассчитан на год
#Никита Нестеров
Хоккей
«Баффало» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ. Дебютант лиги «Сиэтл» стал вторым
#НХЛ
Хоккей
Загидулин стал десятым вратарем из России, сыгравшим в сезоне НХЛ. Это национальный рекорд
#Артем Загидулин
Хоккей
Нестеров подписал однолетний контракт с «Калгари»
#Никита Нестеров
Хоккей
Второй игрок из НХЛ отказался от участия в возобновлении сезона
#Свен Берчи
Хоккей
«Калгари» подписал контракт с вратарем Загидулиным
#Артем Загидулин