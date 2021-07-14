Никита Нестеров
КХЛ
НХЛ
Калгари (х)
Нестеров спустя сезон вернется в ЦСКА из «Калгари». Новый контракт рассчитан на год
3 часа назад
Защитник Никита Несетеров вернется в ЦСКА в ближайшее время. Клуб анонсировал подписание однолетнего контракта с ним.
- Несетеров играл за ЦСКА с 2017 по 2020 год и побеждал с ним в Кубке Гагарина в 2019-м.
- Прошлый сезон он провел в НХЛ, играя за «Калгари». Нестеров вышел в 38 матчах и сделал четыре ассиста.
- На международном уровне играет за Россию. Побеждал с ней на Олимпиаде-2018.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые