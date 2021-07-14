Никита Нестеров
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#Никита Нестеров #НХЛ #КХЛ #Калгари (х)

Нестеров спустя сезон вернется в ЦСКА из «Калгари». Новый контракт рассчитан на год

3 часа назад

сайт ЦСКА

Защитник Никита Несетеров вернется в ЦСКА в ближайшее время. Клуб анонсировал подписание однолетнего контракта с ним.

  • Несетеров играл за ЦСКА с 2017 по 2020 год и побеждал с ним в Кубке Гагарина в 2019-м.
  • Прошлый сезон он провел в НХЛ, играя за «Калгари». Нестеров вышел в 38 матчах и сделал четыре ассиста.
  • На международном уровне играет за Россию. Побеждал с ней на Олимпиаде-2018.


 

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Источник:
сайт ЦСКА
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