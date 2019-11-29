Эмери опять вылетел из топ-клуба из-за незнания языка

Культуру других стран он тоже не понимал

Вот, например, инсайд от Дмитрия Комбарова – в «Спартаке» Эмери прощал игрокам почти все штрафы и быстро распустил дисциплину.

«Я не знаю, почему там у него все складывается так хорошо. Понятно, что он тренер высокого уровня, но я не играл за границей, потому не знаю, как там у них все происходит. Авторитет зарабатывается жесткими решениями. Если человек недисциплинирован, его надо наказывать. Тогда такого не было. Эмери пытался попросить о чем-то, но никого не наказывал ».

Думаете, он просто слишком мягкий? Да нет, это обычное испанское дело: там толерантность к опозданиям намного выше, чем в России. В Испании это совсем не обязательно связывают с ленью или расслабленностью – а штрафы за опоздание скорее видят как конфликтную ситуацию.

То же самое случалось в его следующих заграничных клубах – в «ПСЖ» Неймар засыпал на тактических занятиях, а в «Арсенале» открыто бунтовал даже новый капитан Гранит Джака. Эмери идеально строит дисциплину в Испании, но зачем-то пытается применить те же методы в любой стране, где он работает.

Эмери очень любит и скучает по испанской культуре. Он давно открыл в Валенсии собственный ресторан баскской кухни, а в конце 2018 года, когда он уже работал в «Арсенале», ездил открывать второе заведение в Мадриде. В самом по себе увлечении культурой своей страны нет ничего плохого – проблема лишь в том, что Эмери никак не хотел принимать культуру других стран, в которых работал.

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Нет сомнения, что через пару месяцев Эмери вернется в Испанию и добьется очередного успеха. Но чтобы быть классным заграницей, недостаточно быть крутым тактиком – нужно адаптироваться.