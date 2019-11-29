Унаи Эмери
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#Унаи Эмери #Футбол #АПЛ #Арсенал

Эмери опять вылетел из топ-клуба из-за незнания языка

29 ноября 2019, 14:59

Увольнение Унаи Эмери – еще одно подтверждение, как строго делится его карьера на испанскую и заграничную части. Вот здесь мы расписали, как классно у него получается работать дома и как громко он проваливается в других странах: «Спартак», «ПСЖ», «Арсенал».

Неудача? Да вряд ли, слишком много совпадений. Не подходит тактика? Тоже нет: футбол в топ-5 лигах уже настолько глобальный, что разница между испанским и зарубежным почти незаметна.

Просто Унаи Эмери – обычный провинциальный испанец. И за пределами его страны его никто не понимает.

Ох, Эмери, почему так плохо с английским?

Сделаем небольшое отступление и вспомним Гарета Бэйла: почему у него вообще такие проблемы в «Реале»? Партнеры не поняли валлийца, который не знает языка, ложится спать в 12 и в свободное время играет один в гольф – ведь это совсем не испанская культура!

Типичные британцы вообще редко едут в Испанию, а если там и появляются, то чаще об этом жалеют. Майкл Оуэн – громкий пример из 2004-го, после которого англичане еще больше стали побаиваться испанской лиги.

Так почему если британцам так тяжело играть в испанских клубах, в обратную сторону это не должно работать? Болельщики «Арсенала» давно смеются над Эмери из-за того, как он произносит фразу 'Good Evening' – у него выходит что-то вроде «гудибинин».

Не сравнивайте Унаи с Гвардиолой – тот хоть и тоже испанец, но даже в «Баварии» на первой пресс-конференции говорил по-немецки. Его желание адаптироваться – бомба и одна из причин его успеха. А у Эмери плохо даже с английским.

Причина неудачи – недопонимание

«По шкале от одного до десяти я оценю свой английский на шестерку, – говорит Эмери. – Но шесть – это ведь достаточно, чтобы игроки меня понимали? Если нет, то мне помогут». Нет, Унаи, не достаточно. Вот четыре ярких примера:

  • Юлиан Дракслер («ПСЖ»): «Эмери – очень хороший тренер, но общаться с ним иногда очень непросто. Когда мы говорим с Тухелем, он нам в двух предложениях объясняет, что хорошо и что нет».
  • Дмитрий Комбаров («Спартак»): «Может, [ему] было тяжело, потому что он был в России один, не знал языка». Представьте, что было в «Спартаке», где футболисты почти не говорят даже по-английски.
  • Букайо Сака («Арсенал»): «Иногда, когда я не понимаю тренера, мне приходится обращаться к Фредди Юнбергу, он говорит лучше».
  • Сам Эмери: «Одним из препятствий стало общение. Очень важна хорошая связь для передачи идей, выстраивания линии работы и видения игры, для передачи чувств и эмоций. Футбол не дает тебе времени, лишь результаты».

Во всех иностранных клубах Эмери общался через переводчика. О каких вообще хороших отношениях с тренером можно говорить, если единственный способ пообщаться с ним – это звать посредника? Особенно это актуально для Англии, где давно привыкли, что тренер говорит на местном языке.

Культуру других стран он тоже не понимал

Вот, например, инсайд от Дмитрия Комбарова – в «Спартаке» Эмери прощал игрокам почти все штрафы и быстро распустил дисциплину.

«Я не знаю, почему там у него все складывается так хорошо. Понятно, что он тренер высокого уровня, но я не играл за границей, потому не знаю, как там у них все происходит. Авторитет зарабатывается жесткими решениями. Если человек недисциплинирован, его надо наказывать. Тогда такого не было. Эмери пытался попросить о чем-то, но никого не наказывал».

Думаете, он просто слишком мягкий? Да нет, это обычное испанское дело: там толерантность к опозданиям намного выше, чем в России. В Испании это совсем не обязательно связывают с ленью или расслабленностью – а штрафы за опоздание скорее видят как конфликтную ситуацию.

То же самое случалось в его следующих заграничных клубах – в «ПСЖ» Неймар засыпал на тактических занятиях, а в «Арсенале» открыто бунтовал даже новый капитан Гранит Джака. Эмери идеально строит дисциплину в Испании, но зачем-то пытается применить те же методы в любой стране, где он работает.

Эмери очень любит и скучает по испанской культуре. Он давно открыл в Валенсии собственный ресторан баскской кухни, а в конце 2018 года,  когда он уже работал в «Арсенале», ездил открывать второе заведение в Мадриде. В самом по себе увлечении культурой своей страны нет ничего плохого – проблема лишь в том, что Эмери никак не хотел принимать культуру других стран, в которых работал.

***

Нет сомнения, что через пару месяцев Эмери вернется в Испанию и добьется очередного успеха. Но чтобы быть классным заграницей, недостаточно быть крутым тактиком – нужно адаптироваться.

Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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