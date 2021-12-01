«Нью-Джерси» подписал трехлетний контракт с Мухамадуллиным. Он останется в «Салавате Юлаеве» до конца сезона

«Нью-Джерси» выбрал защитника «Салавата Юлаева» Шакира Мухамадуллина в первом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 20-м номером. Теперь – подписал контракт новичка.

В сезоне-2021/22 Мухамадуллин останется в аренде в «Салавате Юлаеве». В этом сезоне он провел в КХЛ 34 матча и набрал семь очков (3+4).

Мухамадуллину 19 лет. В 2019 году он стал серебряным призером чемпионата мира U-18.

Первый номер драфта НХЛ-2019 Хьюз подписал восьмилетний контракт с «Нью-Джерси». Среднегодовая зарплата – $8 млн