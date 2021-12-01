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«Нью-Джерси» подписал трехлетний контракт с Мухамадуллиным. Он останется в «Салавате Юлаеве» до конца сезона
вчера, 22:04
«Нью-Джерси» выбрал защитника «Салавата Юлаева» Шакира Мухамадуллина в первом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 20-м номером. Теперь – подписал контракт новичка.
В сезоне-2021/22 Мухамадуллин останется в аренде в «Салавате Юлаеве». В этом сезоне он провел в КХЛ 34 матча и набрал семь очков (3+4).
- Мухамадуллину 19 лет. В 2019 году он стал серебряным призером чемпионата мира U-18.
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