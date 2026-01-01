Нью-Джерси

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Трансфер года в русском хоккее: Гусев вернулся из НХЛ в СКА. Почему это случилось и что это значит для всех
#Никита Гусев
Этот хоккеист поджигает задницы и сеет важное. Тут все: провокации, юмор, драка с Малкиным, история любви и борьба с расизмом
#Пи-Кей Суббан