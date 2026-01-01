Нью-Джерси

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Хоккей
«Нью-Джерси» подписал трехлетний контракт с Мухамадуллиным. Он останется в «Салавате Юлаеве» до конца сезона
#Шакир Мухамадуллин
Хоккей
Первый номер драфта НХЛ-2019 Хьюз подписал восьмилетний контракт с «Нью-Джерси». Среднегодовая зарплата – $8 млн
#Джек Хьюз
Хоккей
«Нью-Джерси» обменял Мальцева в «Колорадо» после его дебютного сезона в НХЛ
#Нью-Джерси
Хоккей
«Баффало» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ. Дебютант лиги «Сиэтл» стал вторым
#НХЛ
Хоккей
Овечкин забил «Нью-Джерси» и вышел на второе место в истории по выездным голам в НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Нью-Джейрси». Гусев забил впервые в сезоне, Овечкин прервал безголевую серию из четырех игр
#НХЛ
Хоккей
Линди Рафф из «Нью-Джерси» стал седьмым тренером в НХЛ с 1500+ матчами за карьеру
#Линди Рафф
Хоккей
В НХЛ впервые за пять лет забил белорусский игрок
#Егор Шарангович
Хоккей
Голкипер «Нью-Джерси» Блэквуд потерял несколько зубов, но все равно доиграл матч
#Маккензи Блэквуд
Хоккей
«Нью-Джерси» прогнозировали прорыв после обменов и драфта. Результаты – мрак
#Нью-Джерси