Линди Рафф из «Нью-Джерси» стал седьмым тренером в НХЛ с 1500+ матчами за карьеру

Матч против «Филадельфии» стал для тренера «Нью-Джерси» в Линди Раффа 1500-м в НХЛ. В карьере Раффа (как главного тренера) были 16 лет в «Баффало», 4 сезона с «Далласом». С 2020-го он работает в «Нью-Джерси». Наивысшее его тренерское достижение – финал Кубка Стэнли с «Баффало» в 1999-м.

Рафф – седьмой тренер в истории НХЛ, кому покорилась отметка 1500+ матчей:

1. Скотти Боумэн (2141 матч).

2. Джоэл Кенневилл (1709, продолжает карьеру).

3. Барри Троц (1681, продолжает карьеру).

4. Эл Арбур (1607).

5. Пол Морис (1607, продолжает карьеру).

6. Кен Хичкок (1598).

7. Линди Рафф (1500).