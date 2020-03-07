Капитан «Баффало» – тащер по игре, но псих во время поражений

За время карьеры 23-летнего Айкела в команде произошла смена поколений. Теперь «Баффало» делает ставку на молодых парней. Сам Айкел в октябре 2018-го стал капитаном этой банды. Перед назначением на новую роль Айкел дал надежду всем фанатам: «В команде появились игроки, которые не чувствовали тех эмоций от поражений в играх прошлых сезонов».

С того времени ничего не поменялось. «Баффало» может выдать серию из десяти побед подряд, а потом снова слететь вниз. «Мы не работаем, поэтому соперники нас переигрывают. Все это грустно», – говорил Айкел. В ноябре 2019-го он открыто выдал, что расстроен положением команды – надо лучше бороться и проявлять характер. Опять ничего не изменилось.

Поражение от «Питтсбурга» стало для «Баффало» пятым подряд. От зоны плей-офф команда отстала уже на 12 очков. Перед этим Айкел рассказывал, что этот сезон наконец-то может стать хорошим: «Смотря на прошлые годы, кажется, что наступил переломный момент. Теперь можно пойти влево или вправо. Я чувствую, что в последние несколько лет мы сильно ошибались».

Айкел верил до последнего, но очередное поражение перечеркнуло сезон и для него. Капитан больше ничего не сказал – он просто снес аккаунты в собственных соцсетях.