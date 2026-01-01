Джек Айкел

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«Баффало» обменял Айкела в «Вегас» на двух игроков и два пика драфтов
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Капитан «Баффало» – тащер по игре, но псих во время поражений
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