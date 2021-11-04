Джек Айкел
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Баффало
«Баффало» обменял Айкела в «Вегас» на двух игроков и два пика драфтов
04 ноября, 15:27
Эту информацию подтвердили инсайдеры НХЛ Эллиотт Фридман и Даррен Дрегер и бывший хоккеист Эндрю Питерс.
Нападающий «Баффало» Джек Айкел перейдет в «Вегас». В обмен «Баффало» получит форвардов Алекса Така и Пейтона Кребса + пик драфта первого раунда в 2022 году и третьего раунда в 2023 году.
Айкел потерял в «Баффало» статус капитана команды. Клуб и игрок имеют разногласия из-за лечения грыжи межпозвоночного диска.
- Айкел выступал за «Баффало» с 2015 года. Ему 25 лет.
- В прошлом сезоне Айкел провел в НХЛ 21 матч, забросил две шайбы и отдал 16 голевых передач.
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