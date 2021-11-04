«Баффало» обменял Айкела в «Вегас» на двух игроков и два пика драфтов

Эту информацию подтвердили инсайдеры НХЛ Эллиотт Фридман и Даррен Дрегер и бывший хоккеист Эндрю Питерс.

Нападающий «Баффало» Джек Айкел перейдет в «Вегас». В обмен «Баффало» получит форвардов Алекса Така и Пейтона Кребса + пик драфта первого раунда в 2022 году и третьего раунда в 2023 году.

Айкел потерял в «Баффало» статус капитана команды. Клуб и игрок имеют разногласия из-за лечения грыжи межпозвоночного диска.