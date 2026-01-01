Монреаль

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Хоккей
«Монреаль» первым в сезоне НХЛ закрыл трибуны из-за ковида. На карантине в лиге больше 70 хоккеистов
#Монреаль
Хоккей
«Монреаль» уволил генменеджера Бержевена. При нем клуб вышел в финал Кубка Стэнли, а потом показал худший старт в истории
#Монреаль
Хоккей
Вратарь «Монреаля» объяснил пропуск старта сезона НХЛ лечением от наркозависимости. Он вернулся в клуб спустя месяц
#Кэри Прайс
Хоккей
Игрок «Монреаля» Друэн вернулся из больницы на стадион во время матча. Его увозили туда после попадания шайбы в голову
#Джонатан Друэн
Хоккей
«Монреаль» проиграл пять матчей подряд на старте сезона и пропустил 19 шайб. Летом он играл в финале Кубка Стэнли
#Монреаль
Хоккей
Романов дебютировал а финале плей-офф НХЛ и забил. Это самый молодой защитник «Монреаля» с голом в финальной серии
#Александр Романов
Хоккей
Расписание финала Кубка Стэнли, где сыграют «Тампа» и «Монреаль»
#НХЛ
Хоккей
«Монреаль» вышел в финал Кубка Стэнли. В регулярном сезоне он был 18-м по очкам
#Монреаль
Хоккей
Мэр Торонто поднял в городе флаг «Монреаля». Он ставил на победу «Торонто» в серии плей-офф НХЛ, но проиграл пари
#НХЛ
Хоккей
«Вегас» сыграет с «Монреалем», «Тампа» – с «Айлендерс». Определились пары и расписание полуфиналов Кубка Стэнли
#НХЛ
Хоккей
«Монреаль» стал последним четвертьфиналистом плей-офф НХЛ. Он вышел туда впервые за шесть лет
#Монреаль
Хоккей
«Торонто» снова вылетел в первом раунде плей-офф НХЛ. Он не выходил во второй раунд с 2004 года
#Торонто (х)
Хоккей
Нестеров подписал однолетний контракт с «Калгари»
#Никита Нестеров
Хоккей
Бывший игрок «Монреаля» выписался из больницы и рассказал подробности лечения от коронавируса
#Жорж Ларак
Хоккей
Хисамутдинов подписал двухлетний контракт с «Монреалем»
#Арсен Хисамутдинов
Хоккей
Вратарь Демченко подписал однолетний контракт с «Монреалем»
#Василий Демченко