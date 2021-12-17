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Хоккей
«Монреаль» первым в сезоне НХЛ закрыл трибуны из-за ковида. На карантине в лиге больше 70 хоккеистов
#Монреаль
17 декабря 2021, 11:39
Хоккей
«Монреаль» уволил генменеджера Бержевена. При нем клуб вышел в финал Кубка Стэнли, а потом показал худший старт в истории
#Монреаль
29 ноября 2021, 12:45
Хоккей
Вратарь «Монреаля» объяснил пропуск старта сезона НХЛ лечением от наркозависимости. Он вернулся в клуб спустя месяц
#Кэри Прайс
10 ноября 2021, 14:21
Хоккей
Игрок «Монреаля» Друэн вернулся из больницы на стадион во время матча. Его увозили туда после попадания шайбы в голову
#Джонатан Друэн
03 ноября 2021, 13:56
Хоккей
«Монреаль» проиграл пять матчей подряд на старте сезона и пропустил 19 шайб. Летом он играл в финале Кубка Стэнли
#Монреаль
22 октября 2021, 10:54
Хоккей
Романов дебютировал а финале плей-офф НХЛ и забил. Это самый молодой защитник «Монреаля» с голом в финальной серии
#Александр Романов
06 июля 2021, 13:29
Хоккей
Расписание финала Кубка Стэнли, где сыграют «Тампа» и «Монреаль»
#НХЛ
26 июня 2021, 10:25
Хоккей
«Монреаль» вышел в финал Кубка Стэнли. В регулярном сезоне он был 18-м по очкам
#Монреаль
25 июня 2021, 09:24
Хоккей
Мэр Торонто поднял в городе флаг «Монреаля». Он ставил на победу «Торонто» в серии плей-офф НХЛ, но проиграл пари
#НХЛ
11 июня 2021, 16:43
Хоккей
«Вегас» сыграет с «Монреалем», «Тампа» – с «Айлендерс». Определились пары и расписание полуфиналов Кубка Стэнли
#НХЛ
11 июня 2021, 13:27
Хоккей
«Монреаль» стал последним четвертьфиналистом плей-офф НХЛ. Он вышел туда впервые за шесть лет
#Монреаль
01 июня 2021, 13:55
Хоккей
«Торонто» снова вылетел в первом раунде плей-офф НХЛ. Он не выходил во второй раунд с 2004 года
#Торонто (х)
01 июня 2021, 13:15
Хоккей
Нестеров подписал однолетний контракт с «Калгари»
#Никита Нестеров
24 октября 2020, 01:17
Хоккей
Бывший игрок «Монреаля» выписался из больницы и рассказал подробности лечения от коронавируса
#Жорж Ларак
05 мая 2020, 10:42
Хоккей
Хисамутдинов подписал двухлетний контракт с «Монреалем»
#Арсен Хисамутдинов
02 мая 2020, 10:20
Хоккей
Вратарь Демченко подписал однолетний контракт с «Монреалем»
#Василий Демченко
21 апреля 2020, 18:07