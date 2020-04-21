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#Василий Демченко #НХЛ #КХЛ #Хоккей #Кори Прайс #Монреаль

Вратарь Демченко подписал однолетний контракт с «Монреалем»

21 апреля 2020, 18:07
  • Василию Демченко 26 лет. В КХЛ он играл за «Трактор» и магнитогорский «Металлург».
  • По двустороннему контракту с «Монреалем» он заработает 700 тысяч долларов в НХЛ, 70 тысяч – в АХЛ.
  • В «Монреале» играет самый высокооплачиваемый вратарь НХЛ. Кори Прайс зарабатывает 10,5 миллионов долларов в год.
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