Василий Демченко
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Вратарь Демченко подписал однолетний контракт с «Монреалем»
21 апреля 2020, 18:07
- Василию Демченко 26 лет. В КХЛ он играл за «Трактор» и магнитогорский «Металлург».
- По двустороннему контракту с «Монреалем» он заработает 700 тысяч долларов в НХЛ, 70 тысяч – в АХЛ.
- В «Монреале» играет самый высокооплачиваемый вратарь НХЛ. Кори Прайс зарабатывает 10,5 миллионов долларов в год.
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