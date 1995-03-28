Джонатан Друэн

Дата рождения
28 марта 1995
Факт
В 2013 году выбран в 1-м раунде драфта НХЛ под общим 3-м номером «Тампой-Бэй Лайтнинг»
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Хоккей
Игрок «Монреаля» Друэн вернулся из больницы на стадион во время матча. Его увозили туда после попадания шайбы в голову
#Джонатан Друэн
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