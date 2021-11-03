Джонатан Друэн
НХЛ
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#Джонатан Друэн #НХЛ #Монреаль

Игрок «Монреаля» Друэн вернулся из больницы на стадион во время матча. Его увозили туда после попадания шайбы в голову

03 ноября, 13:56

Нападающий Джонатан Друэн досрочно завершил матч «Монреаля» против «Детройта» в НХЛ (3:0). В конце первого периода ему в голову попала шайба.

  • Друэн самостоятельно поднялся и покинул лед. Персонал клуба отвез его в больницу на обследование. Официальной информации о его состоянии по-прежнему нет.
  • Его одноклубник Джош Андерсон сказал, что Друэн еще до окончания матча вернулся на арену и выглядел здоровым. Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм сказал только, что первые анализы были обнадеживающими.

Друэн – основной игрок «Монреаля», выходивший во всех 11 играх этого сезона. Он второй по результативности в команде: два гола и пять ассистов. «Монреаль» занимает последнее место в Западной конференции, набрав шесть очков.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Монреаля»
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